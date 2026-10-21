Ralf Schumacher expone las consecuencias de la continuidad de Alonso en la F1: «Es como cerrar la F2»

Fernando Alonso ha demostrado que puede seguir compitiendo al máximo nivel pese a sus 45 años. El asturiano es el más veterano de la parrilla y todavía cuenta con la confianza de Aston Martin para su proyecto, aunque la escudería de Silverstone tendrá que ofrecerle un monoplaza competitivo si quieren ver su verdadero potencial. Ralf Schumacher habla sobre el problema que supone esta prolongación de su carrera.

El alemán destaca el mérito que tienen los pilotos más longevos para mantenerse en la élite: «Hoy, Nico Hulkenberg se acerca a los 40, Lewis Hamilton tiene más de 40, Alonso también. Es fantástico; me parece maravilloso que los pilotos se mantengan en la Fórmula 1 durante tanto tiempo». Sin embargo, explica que esta situación le está cerrando muchas puertas a los jóvenes.

Los asientos del Gran Circo son muy limitados, pese a que esta temporada corren 22 coches. Schumacher explica que si esta tendencia se mantiene, las promesas necesitarán un milagro para llegar a la máxima competición: «Diría que todavía me parece un poco injusto, también para la siguiente generación. Es decir, fíjense en los pilotos, ¿cuándo empezaron Kimi Antonelli o Max Verstappen?. Si lo analizamos bien, si siguieran compitiendo hasta los 45 años, sería como cerrar la Fórmula 2 de inmediato».

Alonso es especialmente querido por los rookies, de hecho, en la parrilla suelen bromear diciendo que él es un novato más. Pese a ello, en unas declaraciones que recoge Speedweek, el alemán señala que su continuidad y la del resto de veteranos supone un peligro: «Llegará un punto en que simplemente no habrá espacio para los pilotos jóvenes. Así que hay que tener cuidado con eso».

La continuidad de Alonso no es casualidad

El asturiano ha convencido a diferentes escuderías para liderar sus respectivos proyectos. Pese al bajo rendimiento de Aston Martin, las estadísticas tanto en carrera como en clasificación dejan al bicampeón del mundo extremadamente por encima de su compañero de equipo, que actualmente es el único con el que se puede medir mano a mano.

La meritocracia es difícil de gestionar cuando se habla de la máxima competición. Sin duda, la Fórmula 1 tiene una tarea muy compleja para promocionar a los jóvenes talentos, que en ocasiones buscan otras disciplinas como el WEC tras varios años sin ascender. Sin embargo, cada equipo tiene libertad para elegir qué pilotos se subirán a sus monoplazas.