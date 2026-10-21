Fernando Alonso pone fecha a la publicación de su biografía

Fernando Alonso es una leyenda del deporte español y del motor. El bicampeón del mundo y actual piloto de Aston Martin en la Fórmula 1 tendrá su propia biografía. Una obra que albergará la icónica y exitosa carrera de alguien irrepetible.

El periodista británico Andrew Benson publicará ‘Alonso’ cuando arranque la próxima campaña de F1, en marzo de 2027. Tras el anuncio de renovación del asturiano por una temporada más, y a sus 45 años, conoceremos más de la intrahistoria del piloto.

En este caso, será una pieza biográfica, complementaria a Fernando, documental sobre la leyenda que se publicó en 2020. El libro de Benson parece que ahondará en las decisiones personales, así como en lo que no se ha visto en sus ya 25 años de carrera.

Esta biografía se realizará desde la BBC, cadena en la que Benson trabaja, y contará con entrevistas exclusivas y revelaciones inéditas sobre su carrera. En la propia sinopsis podemos encontrar la magia de los éxitos de un incansable Fernando Alonso, que no se ha cansado de ser uno de los mejores pilotos del planeta.

«Fernando Alonso ha vivido más vidas en la Fórmula 1 que cualquier otro piloto de la historia del deporte: dos veces campeón, matagigantes, villano, aspirante, leyenda de la resistencia y rey de los regresos», avanza la sinopsis de la obra del británico.

«Alonso revela al hombre detrás del mito: con su talento, competitividad y personalidad que moldean sus triunfos, la controversia y momentos definitivos de su carrera», continúa. «Desde acabar con el reinado de Michael Schumacher, la rivalidad con Hamilton, las derrotas con Ferrari, la gloria de Le Mans, la ambición de la Indy y renacer a los 40», concluye.

Alonso es una leyenda del motor

A sus 45 años, Fernando Alonso no se rinde. No ha ido como esperaba el periplo en Aston Martin, pero el bicampeón mundial (2005 y 2006) quiere seguir intentándolo con una escudería británica que está encantada con su experiencia y talento.

Con el Dakar 2027 en el horizonte, una competición que quizá cambie de escenario por el conflicto en Oriente Medio, el piloto asturiano sigue con ese hambre que le caracteriza y le ha hecho único.

Más de dos décadas en la máxima competición de las cuatro ruedas, desde aquel debut en marzo de 2001, y un alma incansable en la pista. Tan solo ha conseguido 7 puntos en este Mundial 2026 de Fórmula 1, pero su pasión y la grandeza de su figura son uno de los reclamos principales cada fin de semana.

Con la biografía de Andrew Benson, conoceremos aún más del icono del deporte español. El único campeón de nuestro país de la F1, además de sus éxitos en Le Mans y la resistencia. La figura de Fernando Alonso trasciende el asfalto y promete dar ‘guerra’ una temporada más tras su renovación con Aston Martin, la cual fue anunciada hace unas semanas.