Otro bombazo de Horner: propuso a Sainz fichar por Red Bull para 2026 cinco días antes de ser despedido

El libro que se publicará el 22 de octubre por Christian Horner está cargado de intrahistorias de la Fórmula 1 y movimientos que nunca llegaron a producirse con el británico al frente de la escudería. En sus memorias, el polémico ex CEO lanza varios nombres, entre ellos los de los dos pilotos españoles, confesando que estuvo interesado en ambos en diferentes momentos.

Si a Fernando Alonso intentó captarlo pocos días antes de que renovase en 2024 por Aston Martin, Horner desvela en su libro ‘Drive’ que se reunió en su casa con Carlos Sainz en el día previo al Gran Premio de Gran Bretaña 2025, es decir, en su primer año con Williams.

La frustrante caída de nivel respecto a Ferrari hizo que el madrileño explorase otras opciones, pero finalmente se quedó en su actual equipo, por el que recientemente ha renovado con el mayor contrato de su carrera en la F1. «Vino para hablar de un posible fichaje por Red Bull en 2026. Era un piloto con mucha experiencia, un jugador de equipo, y sabía que se dejaría la piel por el equipo», aseguró el británico.

Lo más llamativo es que Horner fue despedido por Red Bull cinco días después de ese encuentro con Sainz. Al igual que con Alonso, el inglés desliza que desde el entorno de Verstappen y Helmut Marko tumbaron cualquier posibilidad de que el madrileño fichase por la marca de bebidas energéticas. El ex jefe afirma que también tanteó a el fichaje de Carlos antes de que se uniese a Williams.

Desde su desvinculación de Red Bull, el nombre de Horner ha estado ligado a varios equipos, entre otros Aston Martin, donde sigue corriendo Alonso. Sobre su polémica salida y su trayectoria en la escudería habla en su libro. Durante el GP de Gran Bretaña, Christian y Sainz comentaron la posibilidad de unirse, ya que el madrileño no lo tenía claro con Williams. Y acertó.