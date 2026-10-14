Christian Horner desvela que Red Bull intentó fichar a Fernando Alonso en 2025 pero que «alguien» lo vetó

El 22 de octubre, Christian Horner, ex CEO de Red Bull, publicará un libro de sus memorias. En este, el mítico dirigente de la escudería de las bebidas energéticas ha desvelado que intentó fichar a Fernando Alonso en 2025, pero que «alguien» dentro del equipo vetó su llegada. El británico, cuya relación con la familia Verstappen y también con Helmut Marko, asesor y formador de pilotos jóvenes, apunta a ese entorno como culpable de impedir el fichaje del asturiano el año pasado.

Desde su desvinculación de Red Bull, el nombre de Horner ha estado ligado a varios equipos, entre otros Aston Martin, donde sigue corriendo Alonso. Sobre su polémica salida y su trayectoria en la escudería habla en su libro ‘Drive’. Durante el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, jefe y piloto comentaron la posibilidad de unirse, ya que esa temporada terminaba el primer contrato del asturiano con los verdes.

«En Japón me dijo que tenía muchas ganas de pilotar con Verstappen la temporada que viene (2025)», confiesa Horner. Unos días después, renovó con Aston Martin. El motivo de que no se concretase ir a Red Bull para sustituir a Checo Pérez y competir mano a mano contra Max pudo ser el siguiente: «Alguien decidió que no era el paso correcto para Red Bull, fue decepcionante».

La escudería, por orden de Marko, que ya tampoco está en el equipo, terminó ascendiendo a Liam Lawson, que sólo duró dos carreras en 2025 y fue relevado por Yuki Tsunoda, que también fue despedido a final de año. Entró Isack Hadjar, que aún se mantiene como compañero de Verstappen. Horner asegura que no fue el holandés quien frenó el fichaje de Alonso: «Supe de inmediato que la orden de no fichar a Alonso no venía de Max».

El asturiano confió en Aston Martin y la realidad es que ni el equipo británico ni Red Bull han terminado de funcionar estos años, aunque han estado a años luz uno del otro. Verstappen peleó el título en 2025 hasta la última carrera y en este tramo de 2026 ha vuelto a despegar. Lleva dos victorias seguidas y, aunque no le va a dar tiempo a discutir el Mundial a Kimi Antonelli, se está postulando como el gran favorito para 2027.