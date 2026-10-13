La Fórmula 1 regresa a África más de 30 años después con el nuevo GP de Ruanda

La Fórmula 1 desembarcará en África a partir de 2030 con la celebración de un Gran Premio en Ruanda. La propia competición ha confirmado en la mañana del lunes el regreso del ‘Gran Circo’ al continente africano, ausente en el calendario desde el año 1993, cuando se celebró el último GP de Sudáfrica. Kigali, capital de Ruanda, es el escenario elegido por la Fórmula 1 para expandir el Mundial a nuevos territorios. Se espera que la primera prueba se dispute «a principios de la década de 2030», según ha confirmado la competición en sus canales oficiales.

La alianza entre Ruanda y la Fórmula 1 se extenderá durante 10 años, en los que el circuito de Kigali formará parte de forma ininterrumpida del calendario del Campeonato del Mundo de F1. En un extenso comunicado difundido en la mañana del martes, la Fórmula 1 ha desvelado que la prueba se celebrará «una vez finalice la construcción del nuevo circuito en Bugasera», localidad situada a 40 kilómetros de la capital y próxima al nuevo Aeropuerto Internacional de Kigali.

BREAKING: Formula 1 returns to Africa with 10 year agreement to race in Rwanda The African Grand Prix is set to join the F1 calendar in the early 2030s #F1 https://t.co/IlsKseMnNa — Formula 1 (@F1) October 13, 2026

El regreso de la F1 a África llegará cerca de 40 años después de la última edición del GP de Sudáfrica. El país sudafricano albergó por última vez una carrera del Mundial en 1993, en la que se impuso el francés Alain Prost. Después de varios intentos fallidos de volver a Sudáfrica, Ruanda es el país elegido para esta expansión del ‘Gran Circo’ fuera de su área habitual. La Fórmula 1 ha valorado la llegada del GP de Ruanda como una «oportunidad de crecimiento prometedora» en un mercado africano que consta de 100 millones de aficionados a la F1.

Primeras declaraciones sobre el nuevo GP de Ruanda de F1

Paul Kagame, presidente de la República de Ruanda, ha valorado el desembarco de la F1 en el país situado en la zona centro-este de África. «Hoy es un día para África. Durante más de tres décadas, el principal campeonato de automovilismo del mundo ha competido sin la presencia de este continente, y eso cambia con este acuerdo. Ruanda se enorgullece de poder albergar el Gran Premio de África de Fórmula 1», ha declarado el dirigente. Kagame espera que la celebración del evento suponga una inversión en el futuro del país que traiga «un beneficio duradero» para los ruandeses.

El presidente del país también ha agradecido la labor de Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, y Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1. «El regreso del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA a África es un momento histórico para nuestro deporte y un paso importante en el continuo crecimiento global del automovilismo. Ruanda ha demostrado un firme compromiso por organizar un evento de categoría mundial, y la FIA trabajará en estrecha colaboración para desarrollar este nuevo circuito conforme a los más altos estándares internacionales», ha añadido Ben Sulayem.

Por último, Stefano Domenicali también ha calificado de «histórico» el acuerdo alcanzado para la celebración del GP de Ruanda. «África siempre ha formado parte del futuro de la Fórmula 1. Desde el principio tuvimos la firme determinación de regresar de la manera adecuada: con el socio idóneo, un compromiso a largo plazo y una visión clara para generar un impacto significativo», ha destacado el italiano.