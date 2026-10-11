Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el Gran Premio de Singapur en Marina Bay
Verstappen escaló hasta el quinto puesto tras ganar por segunda vez consecutiva
Antonelli ya acaricia el título gracias al podio en Singapur
Kimi Antonelli está un paso más cerca de ganar el Mundial de Fórmula 1. Aunque fue Max Verstappen el que salió campeón en Singapur, el piloto de Mercedes logró un podio crucial para estar un paso más cerca del éxito, según marca la clasificación general. La ventaja con Russell y Hamilton sigue siendo amplia y las matemáticas apuntan a que podría certificarse todo en las Américas.
Después de la carrera en Marina Bay, Antonelli suma ya 325 puntos, lo que le deja un colchón de 89 puntos respecto a su compañero Russell. El que también ha sacado tajada ha sido Verstappen. Gracias a su segunda victoria consecutiva, el de Red Bull se ha colocado quinto en el Mundial con 196 puntos, a tan solo uno de Leclerc. Respecto a los españoles, ni Fernando Alonso ni Carlos Sainz pudieron sumar puntos, pero tampoco bajaron puestos, por lo que siguen decimoséptimo y decimoctavo respectivamente.
Así queda la clasificación del Mundial de F1 tras el GP de Singapur en Marina Bay
- Kimi Antonelli: 325 puntos
- George Russell: 236
- Lewis Hamilton: 221
- Charles Leclerc: 197
- Max Verstappen: 196
- Lando Norris: 189
- Oscar Piastri: 128
- Isack Hadjar: 96
- Liam Lawson: 69
- Pierre Gasly: 41
- Arvid Lindblad: 38
- Franco Colapinto: 27
- Oliver Bearman: 23
- Gabriel Bortoleto: 10
- Nico Hulkenberg: 9
- Esteban Ocon: 7
- Fernando Alonso: 7
- Carlos Sainz: 7
- Alex Albon: 5
- Yuki Tsunoda: 1
- Lance Stroll: 0
- Valtteri Bottas: 0
- Checo Pérez: 0