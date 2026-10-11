Verstappen pasa el rodillo en Singapur, Sainz no puntúa y Alonso se desespera con el motor

Max Verstappen sacó el rodillo para ganar a lo grande la carrera que le faltaba. El piloto holandés desplegó un ritmo insultante en el Gran Premio de Singapur y consiguió una victoria con la que pega un subidón para terminar el Mundial de Fórmula 1 2026 siendo el primero de los mortales, es decir, el segundo por detrás de Kimi Antonelli. El de Red Bull vuelve a tener un avión en sus manos y no lo desaprovecha: segundo triunfo seguido tras el de Malasia. Ya no le queda tiempo, pero el tetracampeón del mundo amenaza seriamente con conquistar el quinto en 2027.

El italiano salió de Marina Bay aún más líder tras volverse a cruzar con la diosa fortuna y hacer bueno todo el trabajo acumulado durante la prueba. Quedó tercero por un error de Lando Norris en el tramo final y una pérdida seria de ritmo de Lewis Hamilton, al que Ferrari dejó vendido. Charles Leclerc fue segundo. Esta vez, la estrategia le favoreció.

Domingo frustrante para los españoles. Carlos Sainz no pudo puntuar pese a subir tres posiciones en la salida y llegar a colocarse en la zona de puntos. Los Haas le pasaron como un avión en las primeras vueltas, confirmándose lo que sufre Williams en el circuito de Singapur. Terminó decimocuarto y a medio minuto de Esteban Ocon.

Por su parte, Fernando Alonso tuvo una noche para el olvido. El asturiano, que salía desde el pit-lane tras renunciar a la decimosexta posición para cambiar el turbo de su motor, que estaba al borde de la rotura, se pasó toda la carrera quejándose de la enorme ausencia de potencia y energía del Aston Martin. Su resultado final, una minivictoria para los tiempos que corren: por delante de un Williams, Alex Albon, y de los dos Cadillac: Checo Pérez y Valtteri Bottas. Su compañero, Lance Stroll, abandonó por un problema en el embrague.

Norris, en cuarta posición tras pilotar con un buen ritmo y aprovechar la caída de Hamilton; el propio Lewis, Oscar Piastri, que acarició el adelantamiento al inglés en la última vuelta, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, George Russell, que salía último, e Isack Hadjar, que lo hizo desde el pit-lane, cerraron la zona de puntos de una carrera perfectamente olvidable. Lo más reseñable fue que el ganador, Verstappen, corrió sin radio casi toda la prueba. A otros les daría un microinfarto.

Resultados del GP de Singapur

Max Verstappen Charles Leclerc Kimi Antonelli Lando Norris Lewis Hamilton Oscar Piastri Liam Lawson Nico Hulkenberg George Russell Isack Hadjar Pierre Gasly Oliver Bearman Esteban Ocon Carlos Sainz Arvid Lindblad Fernando Alonso Checo Pérez Alex Albon Valtteri Bottas