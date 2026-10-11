GP de Singapur de F1 2026 en directo hoy | Alonso y Sainz en Marina Bay, dónde ver online gratis la carrera de Fórmula 1 y resultados

El Mundial de Fórmula 1 2026 cierra este domingo su segunda gira asiática antes de encarar la recta final del campeonato. La decimoséptima prueba de la temporada pasa por el circuito de Marina Bay, donde la posición obtenida en la clasificación marca en buena parte el resultado de los pilotos. ¡Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Singapur en OKDIARIO!

Max Verstappen es el máximo favorito a la victoria. El holandés quiere cerrar su pleno en Singapur, donde nunca había logrado la pole (ya sí) ni ganado una carrera. Venció en la sprint y firmó el mejor tiempo en la clasificación con el Red Bull y este domingo quiere redondear su fin de semana con el triunfo. Tendrá por detrás a los Ferrari, con Charles Leclerc segundo y Lewis Hamilton tercero, y al líder del Mundial, Kimi Antonelli, al acecho desde la cuarta posición.

Peor pinta la cosa para los pilotos españoles, aunque Carlos Sainz tiene opciones de puntuar al salir decimotercero. Logró sacar el máximo posible del Williams el sábado, siendo mucho más rápido que Alex Albon tanto en la sprint como en clasificación, y lo colocó cerca de la zona de puntos en la parrilla. Fernando Alonso, que iba a partir decimosexto, lo hará finalmente desde el pit-lane después de que Aston Martin le escuchase y cambiase una parte del motor Honda.