GP de Singapur de F1 2026 en directo hoy | Alonso y Sainz en Marina Bay, dónde ver online gratis la carrera de Fórmula 1 y resultados
¡Sigue en directo la carrera del GP de Singapur en OKDIARIO!
El Mundial de Fórmula 1 2026 cierra este domingo su segunda gira asiática antes de encarar la recta final del campeonato. La decimoséptima prueba de la temporada pasa por el circuito de Marina Bay, donde la posición obtenida en la clasificación marca en buena parte el resultado de los pilotos. ¡Sigue en directo la carrera del Gran Premio de Singapur en OKDIARIO!
Max Verstappen es el máximo favorito a la victoria. El holandés quiere cerrar su pleno en Singapur, donde nunca había logrado la pole (ya sí) ni ganado una carrera. Venció en la sprint y firmó el mejor tiempo en la clasificación con el Red Bull y este domingo quiere redondear su fin de semana con el triunfo. Tendrá por detrás a los Ferrari, con Charles Leclerc segundo y Lewis Hamilton tercero, y al líder del Mundial, Kimi Antonelli, al acecho desde la cuarta posición.
Peor pinta la cosa para los pilotos españoles, aunque Carlos Sainz tiene opciones de puntuar al salir decimotercero. Logró sacar el máximo posible del Williams el sábado, siendo mucho más rápido que Alex Albon tanto en la sprint como en clasificación, y lo colocó cerca de la zona de puntos en la parrilla. Fernando Alonso, que iba a partir decimosexto, lo hará finalmente desde el pit-lane después de que Aston Martin le escuchase y cambiase una parte del motor Honda.
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Sainz no se lo pone fácil a Russell
El madrileño se aferra a la decimosegunda posición, pero ahora sí, tras varias vueltas de ataque, Russell adelanta a Sainz, que cae al 13º.
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Hadjar pasa a Alonso
Acaba la bandera amarilla. Alonso vuelve a bajar al decimonoveno puesto. Había subido uno por la retirada de Bortoleto, pero regresa atrás. Sainz continúa decimosegundo, pero va a ser adelantado en breve por Russell, lanzado con el Mercedes.
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¡Bortoleto abandona!
Se queda parado el Audi del brasileño. Primera bandera amarilla y coche de seguridad virtual en Singapur.
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Sainz sufre un problema en la batería
Reporta Williams un fallo en la batería del piloto español, que ya tiene a Arvid Lindblad a menos de un segundo de distancia. Una pena tras su gran salida.
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Los Haas adelantan a Sainz
Empiezan los problemas para el madrileño, que está perdiendo mucho ritmo con el Williams con neumáticos blandos. Le pasan fácil Bearman y Ocon, que también están con el compuesto suave. Extraña pérdida de velocidad de Sainz.
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Russell ya es decimoquinto
Cabalga rápido el piloto de Mercedes, que salía último con el mejor coche por sanción, y ya está decimoquinto.
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¡Lucha entre los Haas!
Bearman y Ocon se retan en Singapur, con el británico muy, muy cerca de los muros. De momento, consigue frenar al francés, que el año que viene no pilotará en esa escudería.
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Bottas cae y Alonso ya es 19º
Algo le ha ocurrido al de Cadillac, que pierde dos posiciones de golpe con el asturiano y Hadjar.
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¡Sainz, directo a los puntos!
¡Gran salida del español con el Williams! Carlos sube tres posiciones en la primera vuelta y ya está décimo, es decir, en la zona de puntos. Alonso salió desde el pit-lane y está a tres décimas de Valtteri Bottas.
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¡Verstappen resiste a Leclerc!
Atacón del monegasco en la salida. Lo intenta por dentro y Verstappen aprieta los dientes y se defiende para conservar la primera posición. Salida limpia en Singapur.
¡Termina la vuelta de formación!
La carrera en Singapur está a punto de arrancar.
De la Rosa cuenta la verdad del motor de Alonso
El ex piloto español de F1 Pedro de la Rosa ha revelado que «el turbo de Fernando (Alonso) venía ya al límite desde Sepang (Malasia), entre algodones». «Se ha tomado una decisión dolorosa, pero porque creemos que esta es una carrera de oportunidades», añade el embajador de Aston Martin.
¿Cómo está la clasificación?
Realmente, a falta de seis Grandes Premios, la carrera por el título no existe. Más si cabe tras los dos últimos abandonos de George Russell; el último este sábado cuando iba primero en la sprint. Así está la tabla de pilotos:
- Kimi Antonelli: 325 puntos
- George Russell: 236
- Lewis Hamilton: 221
- Charles Leclerc: 197
- Max Verstappen: 196
- Lando Norris: 189
- Oscar Piastri: 128
- Isack Hadjar: 96
- Liam Lawson: 69
- Pierre Gasly: 41
- Arvid Lindblad: 38
- Franco Colapinto: 27
- Oliver Bearman: 23
- Gabriel Bortoleto: 10
- Nico Hulkenberg: 9
- Esteban Ocon: 7
- Fernando Alonso: 7
- Carlos Sainz: 7
- Alex Albon: 5
- Yuki Tsunoda: 1
- Lance Stroll: 0
- Valtteri Bottas: 0
- Checo Pérez: 0
Calendario del Mundial de Fórmula 1 2026
La de este domingo es la decimoséptima carrera del campeonato. Después de Singapur, sólo quedarán seis más: Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dabi. El líder, Kimi Antonelli, tiene a tiro el título.
Horario del GP de Singapur 2026
Como hemos contado anteriormente, la carrera de este domingo comienza a las 14:00 (hora española). Al ser una de las pruebas nocturnas del campeonato, la hora local en Marina Bay son las 20:00, reduciéndose así también las altas temperaturas.
La parrilla del GP de Singapur
Para no liarnos, este es el orden definitivo de la parrilla de este domingo:
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Lewis Hamilton
- Kimi Antonelli
- Lando Norris
- Oscar Piastri
- Pierre Gasly
- Liam Lawson
- Arvid Lindblad
- Nico Hulkenberg
- Oliver Bearman
- Esteban Ocon
- Carlos Sainz
- Gabriel Bortoleto
- Franco Colapinto
- Alex Albon
- Checo Pérez
- Valtteri Bottas
- George Russell
- Pit-lane: Fernando Alonso, Lance Stroll e Isack Hadjar.
¿Por qué Alonso no sale desde la parrilla?
Una de las novedades en lo que respecta a los españoles este domingo es que Fernando Alonso no formará parte de la parrilla de salida. El cambio en uno de los elementos del motor Honda, algo que demandó él mismo durante la clasificación al perder demasiada potencia, ha hecho que Aston Martin rompa el parque cerrado y, por tanto, el asturiano y Lance Stroll penalicen. Ambos saldrán desde el pit-lane y también Isack Hadjar, de Red Bull.
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes a todos! Aquí comienza nuestra retransmisión del GP de Singapur. Arranca una hora de previa de la carrera antes de que a las 14:00 te contemos vuelta a vuelta la prueba en Marina Bay y todo lo que suceda con Fernando Alonso y Carlos Sainz. ¡Vamos allá!
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Verstappen se escapa de Leclerc
Después de gestionar neumáticos durante las primeras vueltas, Verstappen tira con el blando y aumenta su ventaja con Leclerc, que ya es casi de tres segundos de diferencia. Antes, el monegasco pedía a Ferrari hacer lo contrario que el holandés en cuanto a la estrategia.