Enfado tremendo de Fernando Alonso en la clasificación del GP de Singapur: «Fuck…no tengo potencia»

Fernando Alonso no ha podido quedarse cerca de la zona de puntos en la parrilla de salida del GP de Singapur. El asturiano ha terminado el sábado muy enfadado tras caer en la Q1 en la decimoséptima plaza, algo que le ha hecho perder la paciencia. Tras una mala decisión de salida con tráfico, mostró su cabreo por radio: «¡Fuck!. No tengo potencia en el motor. No no, es que no podemos, tenemos que cambiar el motor para mañana así que bien».

El tono de voz del bicampeón del mundo evidenciaba que no estaba con el mejor humor del mundo. Además, también hubo un recado directo para el trabajo de su ingeniero de pista. El piloto sabía que Marina Bay era un circuito que teóricamente beneficiaba al nuevo AMR26, pero las sensaciones no han sido tan buenas como en Sepang.

La sanción de George Russell es una de las pocas buenas noticias del día para los de Silverstone, ya que permitirá que Alonso salga decimosexto. Pese a ello, las previsiones siguen siendo muy poco esperanzadoras para el domingo, ya que queda prácticamente descartada la lucha por los puntos salvo que ocurra una situación extraordinaria.

Max Verstappen consiguió llevarse la pole position. El tetracampeón del mundo quiere amargarle el fin de semana a los Mercedes, que no están mostrando su mejor nivel. George Russell tendrá que salir último por sanción y Andrea Kimi Anrtonelli no ha podido imponerse a los Ferrari.

Día complejo para los españoles

Carlos Sainz consiguió un mejor ritmo con el Williams, con un decimocuarto puesto que mejoró al decimotercero con la penalización del británico. Sin embargo, ambos pilotos están sufriendo en un año donde el monoplaza provoca que entrar en la zona de puntos se convierta en una gran hazaña. Pese a ello, han conseguido exprimir el coche para rascar algunos puntos.