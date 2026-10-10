Verstappen gana en Singapur con ‘ayuda’ de Russell y Alonso y Sainz se quedan sin premio en una caótica sprint

Max Verstappen alargó su buena racha este sábado ganando la sprint del Gran Premio de Singapur, una victoria para la que contó con la ayuda de George Russell, quien sufrió un leve accidente por un error de pilotaje tras adelantar al holandés en la salida. El de Red Bull, que venía de vencer en Malasia, ha afianzado su favoritismo para la carrera larga, aunque la presión sobre el líder del Mundial de Fórmula 1 2026, Kimi Antonelli, decreció tras el choque entre los McLaren en la última vuelta. El italiano terminó cuarto in extremis.

Fernando Alonso y Carlos Sainz se quedaron sin premio en medio del caos. Ni los nueve abandonos a lo largo de la sprint pudieron elevarles al top 8. El asturiano, undécimo, reportó problemas con el motor Honda cuando desde Aston Martin le pedían que metiese las ruedas en zonas húmedas para enfriarlas. El madrileño, que salió último desde el pit-lane, fue decimosegundo, detrás de su compatriota.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Antonelli, Liam Lawson, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg y Lando Norris, que estaba quinto y acabó colisionando con su compañero de equipo, Oscar Piastri, cerraron la zona de puntos. Ese desenlace subió la temperatura a un fin de semana ya caliente en Singapur. A las 15:30 horas hay más en una clasificación que también se retrasa.

Después de la hora y 33 minutos de atraso en la carrera del domingo pasado, la FIA volvía a prohibir correr bajo lluvia en la F1. Un intenso chaparrón caía en los minutos previos a la sprint de Singapur y está se retrasaba 30 minutos, es decir, hasta las 11:30 (hora española). Los 22 pilotos rodaron con neumáticos intermedios de inicio a fin en una pista prácticamente seca, excepto algunas zonas aún mojadas.

Por si hubiese pocas medidas antiespectáculo, hubo dos vueltas de formación. Esta vez no hubo problemas de software y todos pudieron ocupar su lugar en la parrilla sin sobresaltos. La duda estaba en qué harían los equipos con las ruedas: aguantar y desgastar las intermedias en un asfalto seco o perder tiempo entrando a boxes en una carrera que sólo duraba 20 vueltas.

Russell, abatido

Cinco abandonos de golpe despejaron rápido la incógnita. El más relevante fue el de Russell, que, tras adelantar a Verstappen en la salida, perdió el control en la primera curva de la segunda vuelta y se fue a los muros. Nuevo abandono para el británico y otro puñetazo a su moral después de que su motor dijese basta en Sepang. No fue el único. Lance Stroll y Checo Pérez, que se chocaban entre sí, e Isack Hadjar y Franco Colapinto, ambos con problemas de potencia, ponían fin a su actuación de forma prematura. De paso, Arvid Linblad fallaba detrás del coche de seguridad y se iba al fondo con complicaciones para situar el coche en el sentido de la marcha.

En la sexta vuelta se relanzó la sprint… con dos abandonos más. Alex Albon patinaba y fastidiaba a Gabriel Bortoleto y, a su vez, Valtteri Bottas impactaba con el de Williams y también tenía que retirarse. El tailandés no se libraría del abandono más tarde. Y en esas, nadie quitaba los intermedios. Riesgo cero en el final de la sprint con una clasificación a la vuelta de la esquina, más si cabe en un circuito como Marina Bay, donde adelantar es misión imposible.

Pero hubo lío. Justo antes de terminar, Norris le daba por detrás a Piastri al intentar arrebatarle la cuarta posición y mandaba a la lona al australiano. El británico pidió perdón, pero no asumió las culpas de un incidente que ya revisa la FIA. De momento, se queda con el punto.