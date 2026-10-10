MUNDIAL DE FÓRMULA 1 2026: GP DE SINGAPUR

Así queda la parrilla de salida para el GP de Singapur de F1 2026 tras la clasificación en Marina Bay

Descubre el orden de los pilotos para la carrera de este domingo (14:00 horas)

Así te hemos contado la clasificación en directo

Así queda la parrilla de salida para el GP de Singapur de F1 2026 tras la clasificación en Marina Bay
Sainz. (Getty)
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Ya está configurada la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur (14:00 horas). El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de Marina Bay, donde la pole se la llevó Max Verstappen con Fernando Alonso en decimoséptima posición y Carlos Sainz en decimocuarta, aunque ambos ascienden un puesto por la sanción a George Russell, que saldrá último. Descúbrela al completo.

La parrilla del GP de Singapur

  1. Max Verstappen
  2. Charles Leclerc
  3. Lewis Hamilton
  4. Kimi Antonelli
  5. Lando Norris
  6. Oscar Piastri
  7. Pierre Gasly
  8. Liam Lawson
  9. Arvid Lindblad
  10. Nico Hulkenberg
  11. Oliver Bearman
  12. Esteban Ocon
  13. Carlos Sainz
  14. Gabriel Bortoleto
  15. Franco Colapinto
  16. Fernando Alonso
  17. Alex Albon
  18. Lance Stroll
  19. Checo Pérez
  20. Valtteri Bottas
  21. Isack Hadjar
  22. George Russell

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