Así queda la parrilla de salida para el GP de Singapur de F1 2026 tras la clasificación en Marina Bay

Ya está configurada la parrilla de salida para la carrera de este domingo en el Gran Premio de Singapur (14:00 horas). El orden de los 22 pilotos ha quedado establecido tras la clasificación celebrada en el circuito de Marina Bay, donde la pole se la llevó Max Verstappen con Fernando Alonso en decimoséptima posición y Carlos Sainz en decimocuarta, aunque ambos ascienden un puesto por la sanción a George Russell, que saldrá último. Descúbrela al completo.

La parrilla del GP de Singapur