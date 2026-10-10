Clasificación del GP de Singapur de Fórmula 1 en directo | Resultados, parrilla de salida, dónde ver la clasificación y reacciones de Alonso y Sainz

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Singapur de Fórmula 1, que arrancará a las 15:30 horas en España tras el retraso de media hora de esta mañana por la lluvia. Después de una caótica carrera al sprint, los pilotos volverán a pista en busca de una nueva pelea por la pole. Max Verstappen fue quien salió victorioso el viernes en la clasificación al sprint tras ganarle la batalla a George Russell.

El británico intentará redimirse tras su abandono en la carrera al sprint, donde trompeó y abandonó yendo primero. Ese abandono le sirvió la victoria en bandeja a un Verstappen que no perdonó y aprovechó a la perfección el regalo del piloto de Mercedes. Por su parte, Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán hacerlo lo mejor posible para, con suerte, meterse en Q2.