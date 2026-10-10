Clasificación del GP de Singapur de Fórmula 1 en directo | Resultados, parrilla de salida, dónde ver la clasificación y reacciones de Alonso y Sainz
Sigue en vivo y en directo la clasificación del GP de Singapur de F1
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la clasificación del GP de Singapur de Fórmula 1, que arrancará a las 15:30 horas en España tras el retraso de media hora de esta mañana por la lluvia. Después de una caótica carrera al sprint, los pilotos volverán a pista en busca de una nueva pelea por la pole. Max Verstappen fue quien salió victorioso el viernes en la clasificación al sprint tras ganarle la batalla a George Russell.
El británico intentará redimirse tras su abandono en la carrera al sprint, donde trompeó y abandonó yendo primero. Ese abandono le sirvió la victoria en bandeja a un Verstappen que no perdonó y aprovechó a la perfección el regalo del piloto de Mercedes. Por su parte, Fernando Alonso y Carlos Sainz intentarán hacerlo lo mejor posible para, con suerte, meterse en Q2.
Q1
Alonso en riesgo
Bortoleto ha mejorado y se pone delante de los españoles. Esto deja a Fernando en una posición de riesgo. Le quedará una última vuelta.
Q1
Alonso se pone detrás de Sainz
Buen tiempo de Alonso que se coloco duodécimo, justo detrás de Sainz. Veremos si le da para pasar. Quedan cinco minutos para el final.
Q1
Sainz mejora
Carlos Sainz mejora su tiempo y baja al 34.3. Se pone octavo momentáneamente. Pero la pista está mejorando mucho y no tiene su puesto asegurado su puesto en Q2, aunque el tiempo es bueno.
Q1
¡Hadjar, con problemas!
Hadjar asegura que se le ha parado el motor y había detenido el coche en medio de la pista. Parece que ha conseguido arrancarlo y está camino de boxes, aunque va muy lento. Veremos si llega.
Q1
Ocon y Stroll se van fuera nada más empezar
Esteban Ocon y Lance Stroll se han salido de pista en su primera vuelta. Todavía no habían empezado ni la vuelta cronometrada, estaban en la de salida de boxes cuando se han ido largos y han provocado dos banderas amarillas. Les está costando calentar neumáticos.
A qué hora es la clasificación del GP de Singapur de F1
La clasificación debería haber comenzado ya, pero va con un retraso de media hora debido a que las lluvias han retrasado la sprint y eso ha obligado a cambiar la hora de esta qualy. Por tanto, la Q1 comenzará a las 15:30 horas.
Batalla por la pole
Tras la caótica carrera al sprint, los pilotos volverán a salir a pista para pelear por la pole para la carrera del domingo.
Q1
¡Hadjar, fuera!
Siguen los problemas para Hadjar, que tiene que abandonar la Q1 sin haber marcado un tiempo. Saldrá penúltimo.