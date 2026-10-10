Verstappen logra su primera pole en Singapur con Sainz decimotercer y Alonso decimosexto y muy enfadado

Max Verstappen ha logrado este sábado su primera pole en el Gran Premio de Singapur. Después de ganar la sprint, el piloto holandés ha confirmado su gran estado de forma y, sobre todo, el brutal crecimiento de Red Bull en el Mundial de Fórmula 1 2026 y saldrá primero en la carrera de este domingo (14:00 horas) por delante de los Ferrari, con Charles Leclerc segundo a 54 milésimas del mejor crono y Lewis Hamilton tercero.

Fernando Alonso saldrá decimosexto, aunque su posición real fue la decimoséptima tras quedarse a 54 milésimas del tiempo de corte y no pasar de la Q1. Un dato que le ofreció Aston Martin por radio y que provocó un enfado tremendo en el asturiano, que pidió a gritos que le cambien el motor para la carrera de este domingo. Su enfado también se debía a que la escudería eligió mal el momento de sacarle a pista. Había mucho tráfico.

Tampoco fue la mejor sesión para Carlos Sainz, que saldrá decimotercero, aunque sigue a un mundo de la Q3: a nueve décimas del corte. Kimi Antonelli, Lando Norris, Oscar Piastri, Pierre Gasly, Liam Lawson, Arvid Lindblad y Nico Hulkenberg completaron el top 10. George Russell fue sexto, pero arrastra una sanción de 40 puestos por cambio de motor y saldrá último.

Después de una sesión lenta, de minimizar riesgos como la sprint que vivimos en la mañana de este sábado, llegaba la trascendental clasificación de Singapur en un circuito como el de Marina Bay, donde el lugar de salida marca buena parte de los resultados en carrera. Arrancaba con media hora de retraso y con un eliminado sorpresa, aunque estábamos avisados.

A Isack Hadjar, que venía de abandonar en la sprint por problemas de motor, le volvía a dejar tirado el Red Bull sin poder realizar ni una sola vuelta rápida. Alonso, Alex Albon, Lance Stroll, Checo Pérez y Valtteri Bottas le acompañaban en la zona baja. Sainz pasaba a la Q2, pero ese era su tope.

El madrileño no pudo pasar del decimocuarto puesto, aunque la FIA investiga un bloqueo de Hulkenberg que le puede subir alguno más. El alemán, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto y Franco Colapinto fueron los eliminados de la Q2, además de Sainz.

La parrilla del GP de Singapur