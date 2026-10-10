Alonso expone la incompetencia del AMR26 en el GP de Singapur: «Debería haber estado mucho más atrás»

Fernando Alonso ha resumido la clasificación del GP de Singapur con una idea muy clara, de donde no hay no se puede sacar. El asturiano ha caído en la Q1 por 54 milésimas y repetir puntos parece imposible salvo que ocurra otro milagro. Además, ha mostrado un cabreo tremendo por radio. En la rueda de prensa posterior a la sesión, explica que ha conseguido exprimir el coche, pero sigue sin ser suficiente: «Debería haber estado mucho más atrás, el 19º o 20º».

Los de Silverstone han agotado la paciencia del bicampeón del mundo. En primer lugar, el equipo falló en la decisión de salida y le sacaron a pista con tráfico. Además, el motor Honda sigue siendo el protagonista de las decepciones del español, que asegura que con este nivel solo puede competir contra Stroll: «He quedado 7 décimas por delante de mi compañero».

La comparativa entre los dos pilotos de Aston Martin deja claro que el veterano sigue muy por encima. Respecto a los errores en pista, ha tenido una pasada de frenada en el tercer sector que ha sido determinante en su eliminación de la Q1. Sin embargo, destaca que no ha sido el motivo del mal resultado: «Si alguien piensa que por un bloqueo, que es media décima, me he quedado fuera, es porque no han visto el 99% de la vuelta».

El cúmulo de malas noticias ha sido un jarro de agua fría para la escudería, que venía con buenas sensaciones tras los milagrosos puntos de Sepang. Sin embargo, los problemas se les siguen acumulando a los de Silverstone y el asturiano podría salir último: «He dado el máximo y ha sido una vuelta fuerte. Seguimos teniendo problemas y preocupaciones con el motor. Tenemos que ver si el turbo está bien o si tenemos que cambiarlo y empezar desde el fondo de la parrilla».

Carlos Sainz saldrá desde el 13º puesto

Los españoles se han beneficiado de la sanción de George Russell, que les ha permitido avanzar un puesto. El madrileño ha podido sacar un ritmo más decente con el Williams, pero no le ha sido suficiente para meterse en la Q3. Además, también supera con creces a su compañero, que ha quedado justo por detrás del bicampeón del mundo.