Corinna Schumacher: «Michael está aquí, diferente, pero está; cuando voy en el coche, lloro en silencio…»

Corinna ha vuelto a hablar entre líneas sobre el estado Michael Schumacher con unas declaraciones que reflejan cómo ha cambiado su vida desde el grave accidente de esquí que sufrió el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 en diciembre de 2013. Casi trece años después de aquello, su esposa continúa a su lado y protegiendo la intimidad del alemán y de su familia. Pero en el último documental de Netflix sobre el Káiser ha querido recordar su historia de amor con el ex piloto y ha compartido algunos de los recuerdos que todavía le hacen emocionarse.

Sus palabras forman parte del documental de Netflix Schumacher ’94: El nacimiento de una leyenda, centrado en la temporada en la que el piloto alemán conquistó su primer Mundial con Benetton. La producción, además de repasar una de las etapas más importantes de su carrera deportiva, permite conocer una faceta más personal del hombre que dominó la Fórmula 1 durante años.

Uno de los momentos más emotivos llega cuando Corinna recuerda la canción que acompañó los primeros años de su relación. Se trata de Rush Rush, de Paula Abdul, un tema que sigue teniendo un significado especial para ambos. «Esa era nuestra canción en aquel entonces. Cuando la escucho y voy en el coche, lloro en silencio», confiesa al recordar una época en la que todavía estaban construyendo su futuro juntos.

Corinna y los inicios del romance con Schumacher

La esposa del ex piloto también recuerda cómo vivía sus éxitos deportivos y la importancia que siempre tuvo para ella acompañarlo tanto en las victorias como en las derrotas. «Mi corazón late por él cuando gana. Y cuando pierde. Mi corazón siempre está ahí», explica. Aunque en su última aparición Corinna se centra principalmente en los recuerdos de su relación, sus palabras sobre la situación familiar conectan con las declaraciones que realizó en otro documental del año 2021, en el que dejó uno de los testimonios más conocidos sobre la vida de la familia después del accidente: «Michael está aquí. Diferente, pero está aquí, y eso nos da fuerza, creo».

«Da la impresión de que Michael entiende algunas de las cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas», explica la esposa en los fragmentos difundidos antes del estreno. Una Corinna que también recuerda en el documental la historia de amor que comenzó mucho antes de que Schumacher se convirtiera en una leyenda de la Fórmula 1. «Mi madre estaba totalmente en contra de nuestra relación», reconoce antes de recordar que Michael pasaba buena parte de su tiempo en los circuitos de karts.

La historia de Schumacher continúa marcada por un enorme contraste. En público sigue siendo el piloto que ganó siete Mundiales y dominó la Fórmula 1 durante años, pero en privado su familia afronta una realidad completamente distinta desde aquel accidente de diciembre de 2013. Corinna no desvela detalles, pero sí deja claro que Schumacher sigue presente en el día a día de su familia, aunque «diferente». La decisión de mantener su estado en la más estricta intimidad continúa siendo, más de una década después, una de las grandes constantes de la vida del campeón alemán.