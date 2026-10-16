Fernando Alonso ya se prepara para el Dakar: prueba el coche de 2027 en Marruecos

Fernando Alonso sigue generando una gran expectativa con su posible regreso al Dakar. En primer lugar, parecía su vuelta parecía totalmente confirmada, con Marc Coma como copiloto. Sin embargo, el bicampeón del mundo aseguró que no creía que pudiera compatibilizarlo con la Fórmula 1. Pese a ello, el piloto ha sido visto probando el futuro Aston Martin del Dakar 2027.

El asturiano ha aprovechado el respiro del Gran Circo este fin de semana. Durante el día de pruebas, ha estado acompañado de un helicóptero que le ha ido siguiendo por cuestiones de seguridad. El personal del equipo Prodrive le ha ido siguiendo durante toda la sesión, que se ha desarrollado en Marruecos.

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La primera toma de contacto es esencial para terminar de convencer a Alonso. El test ha sido sobre el Dacia Sandrider, que se transformará en Aston Martin para competir en la próxima edición del Dakar. La competición de rally ha cambiado desde la última vez que compitió en el 2020, por lo que tendrá que adaptarse a la nueva normativa.

El regreso parece más cerca después de este test, que ha sido grabado por el periodista Gerard Farré. Sin embargo, aún no hay una confirmación definitiva, ya que el piloto dejó muy claro que sería él el encargado de anunciarlo: «Cuando me enfrente a este reto, lo anunciaré yo, no será un rumor y lo haré porque creo que estaré suficientemente preparado».

El bicampeón del mundo quiere tomarse muy en serio el Dakar, mostrándole el máximo respeto, algo que ya anticipó durante la previa del Gran Premio de Singapur: «Se necesita de una buena preparación para cualquiera de estos retos. Porque aunque se haya sido competitivo en el pasado, la gente puede pensar que son fáciles, pero requieren de preparación, determinación y suerte para tener éxito».

La Fórmula 1 sigue exigiendo el 100%

Compatibilizar dos disciplinas del máximo nivel es especialmente complicado. La gestión del calendario hace que estar completamente comprometido con los dos proyectos sea imposible en algunas ocasiones. Por el momento, sus principales preocupaciones pasan por la falta de rendimiento del Aston Martin, que aún es incapaz de competir con el lastre que actualmente supone la unidad de potencia de Honda.