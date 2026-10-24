Adrian Newey explica la grandeza de Alonso en la F1: «Le sobra capacidad de procesamiento»

Adrian Newey sigue trabajando para ofrecerle un monoplaza competitivo a Fernando Alonso. Este 2026 Aston Martin no ha logrado cumplir con las expectativas, pero los de Silverstone están trabajando en la siguiente campaña. En la rueda de prensa de jefes de equipo del Gran Premio de Estados Unidos, el británico se rinde ante la calidad del asturiano: «Fernando es, sin duda, uno de los grandes de todos los tiempos».

Las excepciones son una parte de la Fórmula 1. El ingeniero explica que hay pilotos que tienen algo que les diferencia del resto: «Creo que, al igual que todos los grandes con los que he tenido la suerte de trabajar, probablemente una de las cosas que los distingue es precisamente la capacidad de procesamiento que les sobra».

Entender los detalles del Gran Circo no es algo sencillo. Newey reconoce que le cuesta detallar exactamente el motivo que les hace ser únicos: «Lo siento, no lo estoy expresando bien. Obviamente, se necesita una cierta capacidad intelectual para pilotar el coche en primer lugar, y con los pilotos realmente grandes, da la impresión de que todo eso está en el subconsciente, dejando la mente consciente libre para procesarlo todo».

El bicampeón del mundo ha demostrado que puede hacer absolutamente de todo mientras exprime el monoplaza, incluso fijarse en los adelantamientos por las pantallas. El británico indica que esos automatismos les permiten pulir otros aspectos: «Comprenden cómo se comportan los neumáticos, cómo se desarrolla la carrera, cómo pueden modificar su estilo de conducción para adaptarse al equilibrio del coche en ese momento concreto, etcétera, etcétera».

Alonso quiere la Q2 en Austin

El rendimiento del asturiano durante el viernes del Gran Premio de Estados Unidos hace pensar que el primer pase de la clasificación es posible. El piloto consiguió que el Aston Martin rozara el top 10 en Libres 1, aunque cayó hasta el 16º puesto en los siguientes entrenamientos. La sesión empezará este sábado a las 23:00 horas (22:00 en las Islas Canarias).