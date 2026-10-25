Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2026 Kimi Antonelli podría proclamarse campeón del Mundial de Fórmula 1 2026 en el GP de Estados Unidos

El Mundial de Fórmula 1 2026 está encarando la recta final y de hecho este fin de semana Kimi Antonelli puede proclamarse campeón en Austin si se dan los resultados necesarios para ello. Y es que el GP de Estados Unidos puede ser decisivo, así que todos los amantes de la velocidad y de la adrenalina están esperando con muchas ganas que llegue la carrera. A continuación te detallamos cuándo es, los horarios y cómo ver todas las pruebas en el Circuito de Las Américas.

Horarios del GP de Estados Unidos: a qué hora es la carrera de Fórmula 1

El GP de Estados Unidos, que es la decimoctava jornada del Mundial de Fórmula 1 2026, se correrá en el Circuito de Las Américas y promete ser apasionante, además de que podría ser decisivo. Y es que si Kimi Antonelli logra la victoria y George Russell queda noveno y Lewis Hamilton quinto, o quedan en peores posiciones, será el campeón del torneo y hará historia al ser el más joven en lograrlo.

Viernes 23 de octubre

El viernes 23 de octubre comenzará todo en el GP de Estados Unidos con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, por lo que los pilotos que participan en esta prueban van a poder tener esa primera toma de contacto con el trazado para familiarizarse lo antes posible con el Circuito de Las Américas.

Entrenamientos libres 1: 19:30 – 20:30 horas.

Entrenamientos libres 2: 23:00 – 00:00 horas.

Sábado 24 de octubre

El sábado 24 de octubre se presentará con mucha emoción. Los pilotos participarán en la última sesión de entrenamientos libres del GP de Estados Unidos, pero posteriormente llegará la clasificación. Ahí, los Fernando Alonso, Carlos Sainz y compañía intentarán firmar los mejores tiempos posibles en el Circuito de Las Américas para salir en una buena posición el domingo y así pelear por unos puntitos en el Mundial de Fórmula 1 2026.

Entrenamientos libres 3: 19:30 – 20:30 horas

Clasificación del GP de Estados Unidos: 23:00 – 00:00 horas.

Domingo 25 de octubre

El gran momento llegará el domingo 25 de octubre, fecha en la que los Max Verstappen, Charles Leclerc y resto de la parrilla pelearán por llevarse esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026. El GP de Estados Unidos está programado para que comience a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 56 vueltas al Circuito de Las Américas.

GP de Estados Unidos: 21:00 horas (56 vueltas).

Dónde ver gratis el GP de Estados Unidos de Fórmula 1 en directo online y en qué canal de TV en vivo

El operador que tiene los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva todo lo que ocurra en el Mundial de Fórmula 1 2026 en nuestro país es Dazn. Esto significa que los entrenamientos libres, la clasificación y el GP de Estados Unidos se podrá ver en directo por televisión mediante el canal de pago Dazn F1, por lo que no se podrá ver en abierto ni gratis por TV. Los clientes que tengan contratada esta plataforma podrán descargar en un teléfono móvil, tablet o smart TV la aplicación y así poder seguir en streaming y en vivo online todo lo que ocurra en el Circuito de Las Américas.

Además, tenemos que recordar que en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que suceda durante todo el fin de semana en esta prueba del Mundial de Fórmula 1 2026. Narraremos en directo y en vivo online la clasificación y la carrera del GP de Estados Unidos y cuando acabe cada prueba publicaremos sus respectivas crónicas, donde prestaremos especial atención a Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Dónde escuchar por la radio el GP de Estados Unidos de F1

Por otro lado, los aficionados a este deporte que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online esta carrera del Mundial de Fórmula 1 2026 van a poder escuchar gratis por la radio el GP de Estados Unidos. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE o Radio Marca podrán conectar con el Circuito de Las Américas para contar lo que esté ocurriendo al otro lado del charco.

Circuito del GP de Estados Unidos de F1

El Circuito de Las Américas, situado en Austin, Texas, será el trazado donde se va a disputar el GP de Estados Unidos que corresponde a la decimoctava jornada del Mundial de Fórmula 1 2026. Su longitud es de 5,513 kilómetros, consta de 20 curvas y el primer Gran Premio que se disputó allí fue en 2012. Los pilotos tendrán que dar un total de 56 vueltas y Charles Leclerc consiguió detener el cronómetro en 1:36:169 en el año 2019, firmando la vuelta rápida allí.