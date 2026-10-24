La clasificación del GP de Estados Unidos, en directo | Sigue la última hora de la prueba de Fórmula 1 en el Circuito de Las Américas

Llega el momento de la verdad para los pilotos en el GP de Estados Unidos ahora que empieza a acercarse el final del Mundial de Fórmula 1 2026. Los mejores corredores del mundo se juntan en Austin, Texas, para darlo todo en esta prueba y tratar de salir lo más adelante posible en la carrera del domingo, donde se repartirán los puntos y en la que Kimi Antonelli puede proclamarse como el campeón más joven de toda la historia. A continuación narramos en directo y en vivo online el minuto a minuto de la clasificación del GP de Estados Unidos en el Circuito de Las Américas.

La clasificación del GP de Estados Unidos, en directo

Así va la clasificación del Mundial de F1 2026

Ahora mismo el líder de la clasificación del Mundial de Fórmula 1 2026 es Kimi Antonelli, que tiene 340 puntos en su casillero. El segundo es su compañero de equipo en Mercedes George Russell, pero el británico tiene 238 unidades, por lo que estamos hablando que a estas alturas del campeonato está bastante lejos de pelear por el título. Y es que en el GP de Estados Unidos el italiano podría salir matemáticamente campeón si se dan una serie de resultados, por lo que sólo estamos esperando para ver cuándo sucede. El podio, en estos momentos, lo completaría Lewis Hamilton, aunque Max Verstappen, Charles Leclerc y Lando Norris están apretando bastante.

Fernando Alonso y Carlos Sainz

Obviamente, los aficionados españoles a este deporte estarán mirando el GP de Estados Unidos con especial atención, ya que Fernando Alonso y Carlos Sainz vuelven a subirse a su monoplaza para competir en el Circuito de Las Américas. No ha sido un buen año para ellos, ya que esperaban tener mejores resultados con sus monoplazas con este cambio de normativa. En estos momentos del campeonato sólo han conseguido siete puntos a lo largo de todo el Mundial de Fórmula 1 2026, por lo que el asturiano ocupa la decimoséptima plaza de la clasificación y Carlos Sainz es decimoctavo. Esteban Ocon también estaría igualado con ellos.

Vaya día en el Circuito de Las Américas

¡Buenas tardes-noches a todos! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del minuto a minuto de la clasificación del GP de Estados Unidos del Mundial de Fórmula 1 2026 que se celebra en el Circuito de Las Américas. Tras las sesiones de entrenamientos en las que los pilotos han podido familiarizarse con el trazado de Austin llega el primer momento de la verdad, ya que todos los participantes van a tener que darlo todo sobre el asfalto para intentar conseguir la pole en Texas.