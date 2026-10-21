Alonso revela su rutina para seguir en la F1 a los 45 años: «Entreno 5 horas al día y hago más pesas»

Fernando Alonso es un caso de estudio en la Fórmula 1, ya que sigue compitiendo en el Gran Circo pese a sus 45 años. El piloto más veterano de la parrilla ha conseguido mantenerse en forma temporada a temporada. Sin embargo, el paso del tiempo le afecta igual que al resto de los mortales. El bicampeón del mundo confirma que ha tenido que adaptarse: «Entrenar cuando tienes 20 años es diferente que en los cuarenta. El cambio más grande es que ahora hago mucho menos cardio y muchas más pesas».

El cuerpo cambia y el entrenamiento también debe modificarse. El asturiano explica que ha tratado de reducir una de las debilidades que supone la edad: «Nos centramos más en la musculación. Hasta los 30 hacía mucho más cardio, y ahora a partir de los 40 se ha reducido todavía más. Tengo que mantener la masa muscular en niveles altos».

La preparación de la Fórmula 1 incluye una parte del cuerpo a la que no se le presta demasiada atención en la mayoría de deportes, el cuello. Alonso cuenta con una de las musculaturas cervicales más destacadas de la parrilla, algo que han reconocido algunos de sus rivales como Franco Colapinto. Este aspecto es clave, teniendo en cuenta que se deben soportar fuerzas de hasta 5G, que equivalen a cinco veces la aceleración de la gravedad.

El debate sobre la dieta más efectiva también está sobre la mesa. En una entrevista para Men’s Health, el asturiano dejó claro que, después de hablar con nutricionistas especializados, quería que su dieta fuera prácticamente vegetariana: «Hay muchas cosas que saben en términos de explicar mejor, que cambia tal vez más en una dieta basada en plantas».

Alonso sigue mirando al futuro

El bicampeón del mundo no tiene pensado ponerle fin a su carrera. De hecho, ya ha probado el coche de Aston Martin para el Dakar. Además del apartado físico, el piloto también ha conseguido renovarse a nivel mental, algo que destacan los rookies de la parrilla, que le consideran un novato más en términos de actitud.

Aston Martin sigue confiando en Alonso para que sea el líder de su proyecto en la Fórmula 1. Sin embargo, los de Silverstone necesitan ofrecerle un monoplaza más competitivo si quieren retenerle. El equipo ya está listo para disputar el Gran Premio de Estados Unidos este fin de semana, aunque las esperanzas siguen puestas en 2027.