Así será la decoración especial del Aston Martin F1 de Fernando Alonso en el GP Estados Unidos

Fernando Alonso ya está listo para el fin de semana en el Circuito de las Américas. El asturiano lo tendrá difícil con el lastre que supone la unidad de potencia de Honda actualmente. Sin embargo, Aston Martin ha querido que el monoplaza luzca distinto, por lo que han preparado una decoración especial con el objetivo de celebrar cinco años de colaboración con Cognizant, uno de sus patrocinadores. El monoplaza tendrá un diseño geométrico con toques azulados.

El desarrollador de soluciones de Inteligencia Artificial podrá exhibirse en Austin. El presidente ejecutivo de Aston Martin, Lawrence Stroll, explica lo que significa para el equipo: «Estamos increíblemente orgullosos de celebrar cinco años de colaboración. Una gran alianza es aquella que continúa evolucionando. Nuestra ambición compartida y nuestro deseo de seguir avanzando se han mantenido constantes».

Building the bridge to AI impact. Introducing our @Cognizant #USGP livery, celebrating five years of bringing people, ideas and technology together. Built on collaboration and inspired by what comes next. https://t.co/7tsw4xEjqj — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 21, 2026

El azul será muy protagonista para todos los españoles que sigan el Gran Pemio de Estados Unidos, ya que tanto Alonso como Carlos Sainz competirán con el mismo color, aunque el monoplaza del asturiano mantiene el verde como su color principal. El anuncio de la escudería también deja claro el liderazgo del bicampeón del mundo sobre su compañero de equipo, ya que el coche de Lance Stroll no aparece en ningún momento.

Aston Martin necesita mucho más que una decoración para acercarse a sus expectativas del inicio de la temporada. Este año las cartas ya están echadas, por lo que tocará esperar al nuevo proyecto del 2027. Mientras tanto, Lawrence Stroll quiere destacar el éxito fuera del aspecto deportivo: «La decoración especial en Austin es nuestra forma de celebrar este recorrido. Es un agradecimiento visible a Cognizant y a su equipo por cinco años de colaboración, a la vez que miramos hacia un emocionante nuevo capítulo juntos».

Un Gran Premio que puede pasar a la historia

Ningún aficionado de la Fórmula 1 puede perderse el fin de semana en Estados Unidos. El campeonato está entrando en su recta final y puede haber un campeón tempranero. Andrea Kimi Antonelli tiene opciones de ganar el Mundial, aunque depende del resultado de George Russell, que tendría que quedar en el noveno puesto o por debajo.