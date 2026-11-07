Fernando Alonso pesca un mágico octavo puesto bajo la lluvia en Brasil y Norris la pole

Lando Norris ha firmado la pole en la clasificación que más tardó en comenzar de la temporada y también la más entretenida del Mundial de Fórmula 1 2026. Una que dio pie a que Fernando Alonso mostrase el espectacular piloto que continúa siendo a sus 45 años. El español pescó un mágico octavo puesto desde el que saldrá en la carrera de este domingo en el Gran Premio de Brasil (18:00 horas).

Carlos Sainz partirá decimotercero, beneficiado por las sanciones de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cayó en la Q2 perjudicado por la bandera roja tras el accidente de Rafael Camara cuando estaba en su última vuelta. Detrás de Norris está el campeón del mundo, Kimi Antonelli, y tercero, sorpresón, Liam Lawson. Cuarto Nico Hulkenberg en una parrilla para enmarcar, con Isack Hadjar quinto, Oliver Bearman sexto, George Russell séptimo con sanción también, Alonso octavo, Alex Albon noveno y Oscar Piastri décimo.

La lluvia cambió para Alonso otro fin de semana en el que su máxima aspiración era pasar a la Q2. Interlagos ofrecía una mínima posibilidad para lograr un descafeinado objetivo, que pasó a ser mayúsculo cuando la lluvia invadió el circuito de Interlagos a las 19:00. La clasificación tardó exactamente hora y media en arrancar y lo hizo (por fin) ¡bajo el diluvio!

Las condiciones sacaron a relucir la magia de Alonso, que en una Q1 con todos los pilotos utilizando ruedas de lluvia extrema pasó sobradamente en octava posición. Sainz también lo hizo en decimocuarta. Dos grandes pilotos que, en situación de relativa igualdad entre monoplazas, asomaban la cabeza. El mejor tiempo con los inéditos neumáticos azules fue de Norris y los puestos de eliminación eran para Franco Colapinto, Pierre Gasly, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Checo Pérez y Gabriel Bortoleto.

La Q2 comenzó siendo una repetición, con seis pilotos menos, pero Alonso alteró el guion al ser el primero en cambiar a intermedios tras la retirada de Arvid Lindblad. Arriesgó con la goma verde, todos le siguieron, y el asturiano se puso séptimo, pero cuando se lanzó a por más, igual que Sainz (para librar la eliminación), se produjo el accidente del nuevo miembro de Haas y la bandera roja daba por finalizada la segunda sesión. Con el accidentado Camara y el retirado Racing Bulls, Hamilton, Piastri, Carlos y Verstappen, que no salió, eliminados.

Vuelve la lluvia y Alonso brilla

La lluvia creció y, al inicio de la Q3, todos fueron a por el mejor tiempo posible, con intermedios. Alonso pudo brillar y pescó un valiosísimo octavo puesto con el Aston Martin. Mejor que Albon. Lo máximo a lo que aspiraba dentro de la ayuda que le propició el diluvio. Bravo, Fernando. Oportunidad grande de puntuar este domingo en Brasil.

Así queda la parrilla