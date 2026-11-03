Antonio López, jubilado español de 72 años: «Cobro 2.500 euros netos al mes pero pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones»

España afronta un futuro incierto en materia de las pensiones ante la gran duda sobre si la maltrecha hucha de las pensiones podrá soportar la llegada de millones de baby boomers a la edad de jubilación. Mientras tanto, la Seguridad Social supera registros de gasto mensualmente y en los próximos días hará el mayor gasto de la historia con la paga extra que irá destinada a los casi 10 millones de españoles que tienen acceso a una pensión contributiva. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la opinión de los pensionistas del presente sobre las pensiones del futuro.

En este 2027 que llega, el Gobierno volverá a retrasar la edad de jubilación a los 67 años conforme estipula la Ley 27/2011 para las personas que no acrediten una cotización de 38 años y seis meses durante la vida laboral. Este será el tope que se le ponga en España a la edad de jubilación y todo hace indicar que en los próximos años se seguirán los pasos de países como Dinamarca o Alemania y se legislará para seguir retrasando el acceso a la jubilación para los ciudadanos que no cumplan con los requisitos de cotización.

Desde hace años en España se vienen tomando medidas para intentar sostener el sistema ante lo que viene: la avalancha de millones de baby boomers a la edad para acceder a una pensión contributiva de jubilación. A esto hay que añadir el aumento de la esperanza de vida, el aumento continuo de las pensiones, además de una tasa de natalidad a la baja y la tendencia de España a vivir con altas tasas de paro. Por eso se ha venido legislando en los últimos años para intentar mantener al mayor número de personas cotizando en la Seguridad Social.

Los jubilados y el dinero de las pensiones

Gonzalo Bernardos, profesor de economía de la Universidad de Barcelona, y tertuliano en programas de televisión, en una intervención reciente apuntó a una posible solución: retrasar la edad de jubilación conforme a la esperanza de vida, como ha hecho Alemania. Este experto también aseguró que el sistema es viable, pero sólo si se hacen una serie de cambios.

«Es absolutamente viable. Lo único que hay que hacer son algunos ajustes, que ya sea a trabajadores o a jubilados, no les gustarán. Es un orgullo nuestro sistema de pensiones. No es un problema irresoluble, pero sí hay que hacer ajustes», afirmó en una de sus últimas intervenciones en La Sexta.

«Deberíamos retrasar la edad de jubilación, ya que ha aumentado la esperanza de vida y en la mayoría de los países europeos también se está haciendo», opinó Gonzalo Bernardos. «Yo sí estoy de acuerdo, por la sencilla razón de que se vive más tiempo y, por tanto, en todos los países del mundo está aumentando la edad de jubilación, como mínimo en los principales», concluyó durante su intervención.

En los últimos días también se han hecho virales unas declaraciones de Antonio López, un profesor de matemáticas jubilado, que a sus 71 años ha hecho un brillante análisis sobre la situación que viven jóvenes y jubilados en nuestro país. «Los salarios son bajos; los puestos de trabajo, a no ser que seas una persona muy cualificada, son de baja calificación. Por lo tanto, los jóvenes cobran poco dinero, trabajan muchas horas y, si quieren comprar una vivienda, es muy caro. Nosotros, con nuestra edad, ya tenemos resuelto todo eso», comenzó diciendo en una entrevista en La Vanguardia.

«Pienso que en unos años no habrá dinero para las pensiones si no cambian algunas cosas», afirmó este jubilado, que también dejó claro que: «Espero que cambien la manera de recaudar o que venga gente joven de otros países para que paguen impuestos».

Este medio también recoge las declaraciones de Juan José López, un médico jubilado de 83 años que también hace un análisis brillante. «Los jóvenes viven peor que los pensionistas porque los salarios son muy bajos y, aunque las pensiones también lo sean, todavía resultan más altas que lo que gana la gente joven», dice a la vez que deja clara una posible solución: «En España hay que pedir más impuestos y la gente no está dispuesta a pagar».