Tras el trágico accidente de tren en Urda, la falta de inversión en infraestructuras está en el punto de mira al no afectar únicamente al ferrocarril. El Gobierno de Pedro Sánchez también descuida la red de carreteras en España, ya que los tramos clasificados de riesgo alto han aumentado de 82 a 95 en los últimos años, lo que se traduce en un aumento del 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior, mientras que la longitud de la red afectada alcanza ya los 904 kilómetros.

Así lo revela el Informe de Riesgo de Accidentalidad en la RCE 2025, al que ha tenido acceso OKDIARIO, elaborado por International Road Assessment Programme (iRAP) y en el que participa la Fundación RACE, que tiene como objetivo identificar los tramos de la Red de Carreteras del Estado con mayor riesgo de sufrir accidentes graves o mortales y evaluar la seguridad de las infraestructuras.

El Gobierno también descuida las carreteras

Unas cifras preocupantes, ya que del total de los tramos clasificados de riesgo alto, 25 presentan un riesgo alto de accidentalidad, que representan un total de 235,7 kilómetros de la Red de Carreteras del Estado.

Prueba de ello es que el impacto de la siniestralidad en el conjunto de estos tramos es especialmente significativo. Se registraron 351 siniestros con víctimas, 95 de ellos siniestros mortales, con un balance de 106 personas fallecidas y 352 heridos graves, lo que confirma que el aumento del riesgo se traduce en consecuencias especialmente graves para los usuarios de las vías.

Según los datos del informe, se observa que los entornos de mayor riesgo están en carreteras convencionales con vías que dejan poco margen al error: calzada única, tráfico mixto, intersecciones al mismo nivel, accesos directos, limitaciones geométricas y ausencia de elementos de protección que reduzcan la gravedad de los accidentes.

La conclusión no es que las vías de alta capacidad estén libres de accidentes, sino que las situaciones más peligrosas para la seguridad vial se concentran en las carreteras cuyo diseño ofrece menos margen de seguridad, especialmente en la red convencional.

Los datos confirman que hay carreteras donde el riesgo no es puntual, sino que se repite a lo largo de varios tramos. Ejemplos como la N-340, la N-260 o la N-432 muestran que no basta con actuar en puntos concretos, sino que es necesario intervenir en el recorrido completo, con actuaciones planificadas y coherentes por parte del Ministerio de Transportes.

El riesgo de viajar en carretera aumenta

Los datos muestran una distribución territorial muy desigual de los kilómetros de riesgo elevado en la Red de Carreteras del Estado. La media general de kilómetros de riesgo elevado se sitúa en el 3,35%, frente al 2,9% registrado en el periodo 2021–2023, lo que indica un aumento del peso relativo de los tramos peligrosos en el conjunto de la red analizada.

Por regiones, destaca de forma significativa La Rioja, que concentra el 14,16% de su red en tramos de riesgo elevado, situándose muy por encima de la media general. Completan la lista Aragón con 6,31%, Galicia con 5,36% y Cataluña con 4,95%, todas ellas por encima del promedio nacional.