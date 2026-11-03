La familia Ybarra y los Luca de Tena descartan vender Vocento y tumban la operación de Oughourlian (Prisa)

Pinchazo de Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, en su intento de comprar Vocento junto a otros empresarios de los medios de comunicación. Las familias Ybarra y Luca de Tena, históricos dueños del grupo de comunicación vasco, editor entre otros medios locales del diario ABC, descartan vender sus títulos de la compañía y echan por tierra la operación de Oughourlian, que algunas fuentes creen que se trata simplemente de una operación para añadir activos a Prisa y salvar a la empresa.

Este diario publicó este viernes que el presidente de Prisa se había reunido con varios empresarios de los medios de comunicación de España para recabar apoyos y hacer conjuntamente una oferta por Vocento. Entre ellos, Unedisa y Jaime Castellanos, ex dueño del Grupo Recoletos, hoy en el grupo Unedisa de El Mundo.

El entorno de Oughourlian explicó a este diario que no estaba en esa operación, alegando que los medios estaban de capa caída por el frenazo en la publicidad institucional por las elecciones generales del 29 de noviembre.

Las fuentes del sector consultadas señalan que Oughourlian avisó también al Gobierno que estaba en esa operación, que se limitó a escuchar las palabras del inversor francés, que llegó a comparar a Pedro Sánchez con Francisco Franco al intentar tomar el control de El País y del grupo Prisa en 2025. Vocento tiene emisoras de radio y cualquier cambio en su propiedad tiene que autorizarlo el Gobierno de turno.

Pero la operación dista mucho de salir adelante porque las familias vascas históricas tradicionales dueñas del grupo se oponen a vender a Oughourlian. Las diferentes ramas de la familia Ybarra controlan el 11,08% (Mezouna, de los herederos de Emilio Ybarra, ex presidente de BBVA) y el 9,87% (Onchena, de los Ybarra Careaga), mientras que los Luca de Tena tienen el 10,1% de los derechos de voto a través de Valjarafe.

De acuerdo con el informe de Gobierno corporativo de la entidad remitido a la CNMV, el primer accionista es Francisco Paramés, que supera el 15% del grupo.

Algunas fuentes del sector destacan que la operación de buscar apoyos y comprar Vocento no es más que una huida hacia adelante de Oughourlian para salvar Prisa. En estos momentos, el grupo dueño de la Cadena SER lucha por mantener sus títulos por encima de los dos euros de valor. En lo que va de año pierde un 40% y capitaliza ya menos de 300 millones de euros.

Mientras, la deuda sigue por encima de los 700 millones de euros, con unos gastos anuales en intereses de esa deuda -que cobra Pimco- por encima de los beneficios. Prisa se mantiene en números rojos aunque la facturación suba debido a esos gastos financieros.

De hecho, Prisa ha hecho ya varias ampliaciones de capital, la última de 40 millones en 2025, para afrontar esos pagos y tratar de reducir los tipos de interés que paga por esa deuda.