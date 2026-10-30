Oughourlian (Prisa) busca apoyos entre empresarios de los medios de comunicación para comprar Vocento

Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa, ha estado sondeando al Gobierno y a diferentes grupos y empresarios de los medios de comunicación en las últimas semanas para buscar apoyos con los que comprar Vocento, el grupo de medios vasco editor de Abc e importantes diarios locales, como El Correo en el País Vasco o El Comercio en Asturias.

Fuentes del entorno del inversor de origen francés han negado estos movimientos alegando que la situación de los medios en estos momentos es catastrófica por la parálisis en la publicidad institucional y privada por la convocatoria electoral del 29 de noviembre.

Las fuentes consultadas explican que Oughourlian ha sondeado a empresarios del sector para formar un grupo junto a Prisa que pudiera hacer una oferta por Vocento ante la imposibilidad de que el grupo editor de El País pudiera en solitario afrontar una operación como ésta.

Prisa está en pérdidas, ahogada por una deuda superior a los 750 millones de euros mientras su acción se desploma en el mercado rozando los dos euros. Este jueves ha cerrado en 2,03 euros por acción, y cumula un 43% de caída en lo que va de año. Prisa capitaliza menos de 300 millones de euros. Vocento cerró ayer en 0,82 euros, gana un 15% en lo que va de año y vale en Bolsa algo más de 100 millones de euros.

«Oughourlian se ha visto recientemente con Urbano Cairo, responsable de Unedisa, editora de El Mundo, para tantear una operación conjunta para comprar Vocento. También ha estado con Jaime Castellanos, ex dueño del Grupo Recoletos, que descartó entrar en una operación como ésta», explican las fuentes consultadas.

«Lo que ha contado del proyecto a quiénes se lo ha vendido es que vendería el Abc por 40 millones y los compradores se quedarían con los medios locales. Lo que busca en realidad es añadir activos a Prisa, porque la compañía no remonta a base de ir ganando unos cuantos lectores o unos cuantos estudiantes para Santillana», señalan fuentes conocedoras de la situación.

Además, el inversor francés, que tiene el 29,7% de Prisa y acumula también importantes pérdidas en su inversión en el grupo de medios español, ha comunicado al Gobierno sus intenciones de hacer una operación con Vocento, a lo que el Ejecutivo se ha dado simplemente por enterado.

«Para hacer esta gran operación, Oughourlian necesita el visto bueno del Gobierno porque Vocento tiene emisoras de radio y eso son concesiones públicas; para cambiar de manos necesita el visto bueno del Gobierno. Aunque las tenga alquiladas a Cope o a quien sea, son propiedad de Vocento y necesita el plácet del Ejecutivo para hacer la operación», señalan las fuentes consultadas.

Oughourlian se ha acercado al Gobierno después de la bronca que tuvieron hace unos meses cuando el presidente de Prisa acusó a Pedro Sánchez de querer apoderarse de El País, llegando a compararle con Francisco Franco. Pero, pese a ese acercamiento, fuentes conocedoras de la situación aseguran que se trata de un acuerdo para que los ministros acudan a los medios de Prisa, no para que Sánchez defienda los intereses del inversor francés.

Prisa: ventas

Prisa comunicó este jueves a cierre de mercado su cifra de ingresos en los primeros nueve meses del año, pese a que había decidido este año no dar resultados trimestrales, para tratar de frenar el desplome bursátil de este año. Según las cifras aportadas, los ingresos aumentaron un 18%, hasta 719 millones, por el traslado a 2026 de parte de un contrato en Brasil de 2025. Prisa Media aumentó sus ingresos un 4% en los primeros nueve meses del año -un 2% sin efecto cambiario-.