Prisa se hunde en Bolsa: cae un 40% en el año y vale menos de la mitad de lo que debe

Los accionistas de Prisa prosiguen su calvario. Desde el contra-split de 10 acciones por 1 realizado el 10 de julio con la intención por parte de Joseph Oughourlian, presidente y primer accionista de Prisa con el 29,7% del capital, de acabar con la volatilidad de los títulos de la compañía, las acciones de la dueña de El País y la cadena SER han perdido casi otro 30%.

Los títulos de Prisa cotizaban a 3 euros el 10 de julio, cuando se puso en marcha el contra-split —los accionistas tenían diez veces menos acciones, pero cada una valía diez veces más—. El pasado viernes estuvieron a punto de perder los 2 euros, al llegar a ponerse a lo largo de la jornada en los 2,04 euros. Finalmente, en los últimos momentos de la jornada dieron un empujón y al cierre marcaron los 2,14 euros.

Con esta cotización, la capitalización bursátil está por debajo de los 300 millones de euros, cifra que supone menos de la mitad que la deuda que atesora la compañía editora de El País, Cinco Días y As, entre otros diarios u revistas.

En lo que va de año, las pérdidas son aún mayores. A principios de año, los títulos de Prisa se situaban en los 3,57 euros, mientras que el viernes cerraron a 2,14 euros. La pérdida acumulada en lo que va de año para los accionistas es de algo más del 40%.

El Ibex 35 —aunque Prisa no cotiza en ese selectivo— se ha revalorizado en cambio en más de un 10% desde que empezó el año. Prisa es uno de los diez peores valores del mercado continuo en lo que va de ejercicio.

De seguir en esta línea, las acciones de Prisa van a caer en el conjunto del año por primera vez desde 2022. Tanto en 2023 como en 2024 y 2025 mejoró su evolución en Bolsa, pero este 2026 se ha dado la vuelta.

Se da la circunstancia de que la acción de Prisa se ha dado la vuelta y cede terreno en un momento en el que el inversor francés ha conseguido despedir a los accionistas españoles críticos con su gestión, agrupados en Global Alconaba y liderados por Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, los dos inmersos ahora en desarrollar La Séptima, el canal de televisión concedido por el Gobierno y que se estrena el 5 de noviembre.

Contreras fue despedido en marzo de 2025 y a partir de ese momento el grupo de accionistas españoles inició movimientos entre el resto de accionistas para alcanzar el 50% y echar a Oughourlian de la presidencia de Prisa en la Junta de ese año. La operación no salió bien, ganó el inversor francés y la consecuencia ha sido la salida este año también del consejo de Prisa de Varela Entrecanales y los otros dos consejeros críticos con Oughourlian.

Los accionistas españoles de Global Alconaba —como el propio Oughourlian— acumulan importantes pérdidas en su inversión en Prisa. Compraron el 7% que tenía Telefónica en la compañía por 34 millones de euros —ahora está por debajo de los 25 millones—. La intención de este grupo sería vender y salirse de la compañía, pero las pérdidas acumuladas retardan la operación de venta.