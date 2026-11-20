Por muy sorprendente que pueda parecer a los lectores españoles -o a los menos avezados en la política de Bruselas-, lo cierto es que el pasado mes de septiembre el grupo de Vox en el Parlamento Europeo (Patriots for Europe) y los eurodiputados del PSOE se pusieron de acuerdo para apoyar una enmienda —presentada por estos últimos— que pretende evitar el recorte en la Política Agrícola Común (PAC) que intenta llevar a cabo la Comisión Europea y blindarla como un fondo único, independiente y que los Estados miembros no puedan tocar para desviar recursos hacia otras prioridades; una iniciativa, en fin, que persigue que la PAC mantenga la C de común.

El resultado de la votación, que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Agricultura, revela dos cosas. Una, que ese «cordón sanitario» o «muro» al que tanto se refiere el presidente Pedro Sánchez parece no aplicar en Estrasburgo; y dos, que a veces la distancia con respecto a los dramas de la política local ofrece el amable contexto para que los políticos puedan sacar iniciativas adelante.

Lo cierto es que la cuestión que estaba sobre la mesa no es poco importante. Presentada por la eurodiputada socialista Cristina Maestre, la citada enmienda pretende enmendar la plana (valga la redundancia) a aquellos que consideran que la PAC como la conocíamos hasta ahora, puede darse por muerta y que, en lo que queda de negociación, lo único que podrá conseguir la Eurocámara es que el tijeretazo sea menor a lo que quiere la Comisión.

Para contextualizar el caso, hay que situarse en julio de 2025, cuando el Ejecutivo que preside Ursula von der Leyen presentó su plan para el llamado Marco Financiero Plurianual (MFP) para el período 2028-2034, que no es más que el presupuesto del que va a disponer la UE en los siete años que sigan a diciembre de 2027, cuando concluye el período de vigencia del actual MFP.

Los países del norte y la caja común

Situada en la difícil tesitura de tener que incrementar los fondos dedicados a defensa o competitividad —como pedía el plan Dragui—, devolver la deuda de los fondos Next Generation y sostener políticas históricas como la PAC o los fondos de cohesión sin apenas recursos —los países del norte quieren reducir sus aportaciones a la caja común—, entonces Von der Leyen optó por una solución imaginativa, que consistía en entregar a los Estados miembros buena parte del control del presupuesto comunitario para que sean ellos los que decidan qué gastos priorizan (y ellos los que asuman las críticas si algún sector se siente defraudado).

Así nació la idea de crear los llamados Planes Nacionales, que son algo así como un saco que recibirá cada capital y en el que estarán los recursos para sufragar los programas de agricultura, cohesión o defensa. En total, Bruselas quiere dedicar 865.000 millones de euros a estos veintisiete fondos, mientras que el resto del dinero (hasta alcanzar un presupuesto total de dos billones de euros para siete años) se quedará bajo un control más directo de la Comisión.

Bajo este esquema, la PAC quedaría integrada dentro de estos fondos nacionales, pero eso no significa que un Estado pueda decidir que invierte 0 euros en esta política, pues Bruselas pretende blindar unos 300.000 millones de euros que sí o sí tendrán que dedicarse al campo. Si a esto se suman dos propuestas recientemente presentadas por Von der Leyen para incrementar aún más los fondos asegurados para el agro, el presupuesto de la futura PAC se asemejaría al que se aplica actualmente, aunque esto último no está nada claro porque países como Alemania ya han dejado claro que quieren un tijeretazo mayor.

Agricultores europeos

Con todo, los agricultores europeos parten de la premisa de que solo tienen asegurados 300.000 millones de euros, cifra que es un 20% inferior a la que han disfrutado durante el período 2021-2027. Pese a los cantos de sirena que llegan desde la capital belga, la socialista Maestre lo tiene claro: «Van a meterle un tijeretazo enorme».

Durante un encuentro con periodistas españoles el pasado miércoles, Maestre explicó su enmienda, que propone que la PAC se mantenga como una política autónoma —es decir, que no esté en los Planes Nacionales— y conserve un presupuesto sólido.

«Queremos que el presupuesto llegue cerrado y que Hacienda no decida ni cómo ni cuándo». Con esto, la política del PSOE se refería al hecho de que, si la PAC pasara a integrarse en un fondo nacional, muy probablemente sería el Fisco el que organizara el reparto, cosa que los socialistas europeos ven con extremo recelo. «Si tenemos que dejar que Hacienda decida lo que se tiene que hacer en agricultura, estamos vendidos», añadió.

La eurodiputada definió su iniciativa como «valiente», y no le falta razón porque lo cierto es que en este momento cada vez son más los que parecen dar por sentado que la Política Agrícola va a desaparecer tal y como ha existido hasta ahora. De hecho, a estas alturas el debate en Europa no va tanto de gobernanza como de dinero, pues el temor a que prospere el tijeretazo que propugnan los del norte ha restado protagonismo a la discusión sobre cómo se distribuirán los recursos y cuánto se le dedicará al campo.

Aun así, nadie puede permitirse el lujo de ignorar al Parlamento, pues este tiene capacidad para vetar tanto el futuro presupuesto europeo como el reglamento que se diseñe para crear los Planes Nacionales. La enmienda de los socialistas está apenas en los primeros estadios de su tramitación, pero Maestre asegura que expresa el sentir general de la cámara: «Hay una amplia mayoría».

Esto se evidenció en la citada votación de septiembre, pues apoyaron la enmienda los socialdemócratas (el grupo del PSOE), Patriots for Europe (el grupo de VOX), los Reformistas y Conservadores y el grupo de Izquierda. Maestre asegura que desearía el apoyo del Grupo Popular, que de momento se mantiene al margen de su iniciativa, pese a que también se opone al recorte de la PAC. «Creo que el PP se siente incómodo», aseguró la política socialista en lo que era una clara pulla a sus colegas en la Eurocámara, a los que animó a «no tragarse» el plan de Bruselas.