El presidente de Vocento dimite mientras Florentino Pérez acusaba a ABC de antimadridistas

El presidente de Vocento, Ignacio Ybarra, ha comunicado al Consejo de Administración su voluntad de dejar el cargo tras la celebración de la Junta General de Accionistas. Su dimisión llega mientras Florentino Pérez comparecía en una rueda de prensa para anunciar que convoca elecciones a la presidencia del Real Madrid y acusaba a ABC de antimadridistas.

El presidente del Real Madrid se dirigió al grupo Vocento en plena rueda de prensa y aseguró que piensa cancelar su suscripción a ABC después de una publicación del medio asegurando que está «muy cansado». Según ha denunciado, Vocento «se gastó 25 millones en atacar al Real Madrid» con la creación del periódico digital Relevo que tenía como «único objetivo meterse» con el club blanco.

Ignacio Ybarra deja la presidencia de Vocento

Ybarra ha propuesto a Ignacio Eyriès como sucesor. Su dimisión, según ha informado Vocento a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), está prevista para el miércoles 13 de mayo en primera convocatoria. La propuesta de Ignacio Eyriès como sucesor cuenta con el informe favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

«Queremos dar las gracias a Ignacio por su contribución incansable estos años y dar la bienvenida a Ignacio Eyriès. Estamos seguros de que su conocimiento y larga trayectoria nos van a ser de gran ayuda para afrontar el futuro de una manera sólida y con visión de mercado», señalan desde el Consejo de Administración de Vocento.

El nombramiento de Eyriès como consejero independiente se someterá a aprobación por los accionistas en la Junta General Ordinaria de Accionistas y tras su celebración, se reunirá el Consejo de Administración con el fin de aprobar el relevo en la presidencia, procediendo a la aceptación de la dimisión de Ybarra y al posterior nombramiento del nuevo presidente del Consejo.

Ybarra continuará en el Consejo de Administración de Vocento como consejero dominical.

El director llevaba en el cargo desde 2019, año en el que sucedió en la presidencia a Santiago Bergareche. El relevo se produce tras la consolidación de la etapa marcada por Manuel Mirat, que se incorporó en octubre de 2024 como consejero delegado.