Vocento ha incrementado sus ingresos un 2,4% en el primer trimestre de 2026, hasta alcanzar los 78,2 millones de euros, según ha informado este miércoles el grupo empresarial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Vocento, que celebra este miércoles en Bilbao su Junta General de Accionistas, ha informado de que el resultado bruto de explotación (Ebitda) excluyendo indemnizaciones del grupo ha mejorado un 15,3% y se ha situado en -1 millón de euros, por encima de los resultados del primer trimestre de 2025.

Mientras que la compañía registró unas pérdidas netas de 10 millones de euros en el primer trimestre, frente a las ganancias de 8,4 millones de euros del mismo periodo del año anterior, en el que se recogía la plusvalía generada por la venta de Pisos.com por valor de 18,5 millones.

En relación con la deuda financiera neta, Vocento ha apuntado que se ha situado en 16,9 millones de euros, frente a los 12,2 millones de euros que registró a cierre de 2025.

Vocento ha recordado que la compañía firmó el pasado 20 de marzo una nueva financiación sindicada a largo plazo con el objetivo de dar mayor estabilidad al Grupo.

Por áreas de actividad, la división de Prensa ha registrado una mejor evolución publicitaria en los segmentos que está presente (+2,9%) frente a la media del mercado (+0,7%). En el de prensa generalista, en concreto, ha crecido un 1,6%, mientras que el mercado retrocede un 0,3%.

Las suscripciones digitales crecieron un 11% en el primer trimestre, alcanzando las 207.000 totales, lo que supuso un incremento de los ingresos de un 9%, según ha detallado.

Por otro lado, ha señalado que ABC ha registrado en abril una mejora del 26% respecto al mismo mes del año anterior y las cabeceras regionales han duplicado el ritmo de crecimiento desde entonces.

En cuanto a los negocios de Diversificación, el área de Clasificados, que incluye Sumauto y Premium Leads, ha aumentado sus ventas un 4% hasta alcanzar 6,2 millones de euros y «mantiene unas perspectivas positivas para el resto del año».

En Gastronomía, los ingresos han crecido un 16,7% hasta los 7,3 millones de euros, impulsados sobre todo por Madrid Fusión, que en enero celebró una edición récord con más de 26.000 visitantes.

También el área de Agencias ha registrado un incremento del 9,7% en los ingresos que alcanzan los 5,3 millones de euros.

En el área de Impresión y Distribución se ha registrado en este periodo un descenso de los ingresos, que se sitúan en 12 millones de euros, por una menor actividad de la impresión. «La compañía está trabajando en el desarrollo de un modelo operativo más eficiente de esta área, que contempla la impresión de ABC desde julio», ha subrayado.