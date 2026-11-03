Joan Manuel Serrat, cantante español: «Lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la gente»

Joan Manuel Serrat (Barcelona; 27 de diciembre de 1943) ha hecho desde el retiro una reflexión sobre el momento que se está viviendo en la España de Pedro Sánchez. El cantautor español, uno de los más importantes del siglo XX en nuestro país, ha hecho un análisis de la situación política antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión de Joan Manuel Serrat sobre la situación política de España.

«Lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la gente». Esta frase ha salido de la boca de un Joan Manuel Serrat que ha querido hacer una reflexión sobre la situación que se vive en España en los últimos días del Gobierno de Pedro Sánchez. Después de más de ocho años en el Gobierno, el problema de la vivienda y las políticas equivocadas por parte del Ejecutivo se han acabado volviendo en contra del aparato socialista, que ahora buscará la remontada con dos decretos leyes que buscan solucionar sus propios errores y ganar unos votos en la calle.

«Unas elecciones son siempre una prueba de fuego, no solo para los que se postulan a ellas, sino también para los electores, para los ciudadanos. Creo que es un momento buenísimo para poder decir lo que pensamos respecto a la situación en la que nos encontramos», afirmó Joan Manuel Serrat sobre las elecciones del 29 de noviembre que llegan después de que el Congreso dijera «no» a las últimas leyes en materia de vivienda de Sánchez y que el presidente disolviera las Cortes para que se aprueben vía Diputación Permanente.

Joan Manuel Serrat y la situación en España

En una intervención realizada en La Sexta antes de recoger el Premio Leteo 2026 en León, Joan Manuel Serrat también ha resaltado las dificultades que ha ido viviendo la población en los últimos años «respecto al costo de la vida, con las dificultades que están manifestando la docencia pública» o «el problema de la vivienda, que es un problema que ha colmado ya todos los vasos y que se están manifestando constantemente por las calles».

«Es un buen momento para que nosotros podamos decir lo que pensamos de todo esto», afirmó un Joan Manuel Serrat que también puso énfasis en lo que está sucediendo en el resto de Europa. «Están ocurriendo en otros lugares del mundo y las respuestas son evidentes. Donde no ha sido capaz de llegar el conocimiento, llegará la realidad», afirmó.

Joan Manuel Serrat también hizo una reflexión final sobre lo que está ocurriendo en España y que esto está sucediendo por un desgaste de la población que en los últimos tiempos ha tenido que ver cómo el precio de la vida ha subido en más proporción que los salarios. «Lo que está ocurriendo en España es el resultado de muchos años de desgaste de la ilusión, de desgaste de la gente y seguramente, coincidiendo con un tiempo complicado con lo que respecta a la voz pública y donde hay que andar con mucho cuidado para desgranar las voces de los ruidos y para ir separando el polvo de la paja de lo que nos está ocurriendo», finalizó un Joan Manuel Serrat que ha valorado de esta manera todo lo que está sucediendo en los últimos días de la España de Pedro Sánchez.