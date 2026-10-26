Pedro Sánchez, sobre su rutina: «Mi día ideal es levantarme tarde, hacer ejercicio con Begoña y comer una paella, fabada, un salmorejo…»

Tierra Firme es como se titula el segundo libro publicado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su mandato. Publicado en diciembre de 2023, cuenta en primera persona cómo lleva la gestión de grandes crisis, las críticas de la oposición y otras anécdotas y facetas de su vida personal. Las casi 400 páginas del libro se centran en la primera etapa de Pedro Sánchez como mandatario en su primera legislatura (2019-2023).

A lo largo del libro, Sánchez cuenta cómo es su relación con su esposa Begoña Gómez, y cómo es su día a día: «Con Begoña comparto la afición por el deporte; nos gusta salir a montar en bici juntos, dar un paseo por el campo… Ambos somos aficionados a leer y nos gusta conversar sobre nuestras lecturas».

El día a día de Sánchez y Begoña

En la obra, el líder del PSOE comparte varios detalles sobre su faceta más familiar, sus costumbres cotidianas y cómo gestiona su tiempo libre durante sus jornadas de descanso. En una de sus páginas, Sánchez se sincera relatando lo que sería para él un día ideal de descanso: «levantarme tarde, hacer algo de ejercicio con Begoña y comer con mi familia una paella, una fabada, un salmorejo…». El líder del PSOE se define como alguien «muy de cuchara» en relación a su gusto por la comida tradicional, alejándose de los menús sofisticados y priorizando los platos caseros y tradicionales de la gastronomía española.

La pareja comparte aficiones como el deporte, ya que entrenan juntos habitualmente por las mañanas. A ambos les gusta salir a correr y es habitual que aprovechen los jardines del recinto presidencial o rutas de montaña para hacer carreras continuas. La bicicleta de montaña es otra de sus imprescindibles en jornadas de descanso o vacaciones.

El club de la lectura es otra de sus aficiones, sumado a comentar y debatir los libros que cada uno está leyendo. Estas charlas literarias forman una parte fundamental de sus momentos de desconexión nocturna, sirviendo como una vía de escape al estrés de la política.

El apoyo del presidente del Gobierno

La relación de Sánchez y Begoña es determinante en la vida del dirigente socialista y la define como un «apoyo fundamental en cualquier encrucijada». En el libro relata que es la persona con la que debate y consulta sus decisiones políticas cruciales. Como ejemplo, cuenta cómo fue con la primera persona que habló para adelantar las elecciones generales al 23 de julio de 2023. Sánchez recordaba con humor la «perpejlidad con la que reaccionó» al enterarse de la decisión, pero que se mostró de acuerdo tras escuchar los argumentos.