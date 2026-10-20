Joan Manuel Serrat (82 años), cantante español: «Yo estudié para perito agrícola y fui premio extraordinario en la primera promoción»

Joan Manuel Serrat es un cantante y compositor que a largo de su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, concedida «por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles». En 2024 también fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes por por un «trabajo que, de honda raíz mediterránea, se aúna el arte de la poesía y la música al servicio de la tolerancia, los valores compartidos, la riqueza de la diversidad de lenguas y culturas, así como un necesario afán de libertad».

Nació en Barcelona el 27 de diciembre de 1943, en el seno de una familia obrera del barrio del Pueblo Seco. Desde joven compaginó sus estudios de perito agrícola con su pasión por la música, hasta convertirse en uno de los grandes referentes de la canción de autor. Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso cultural y social, así como por canciones inspiradas en grandes poetas. En 2022 se despidió de los escenarios tras casi seis décadas de carrera.

El pasado científico de Joan Manuel Serrat

El artista destacó en el terreno académico y estuvo cerca de orientar su futuro hacia la investigación científica, una faceta menos conocida de su trayectoria que él mismo rememoró durante una charla con Iñaki Gabilondo.

«Yo estudié para perito agrícola y fui premio extraordinario en la primera promoción», explicó el cantautor. Sus excelentes resultados le permitieron acceder al Centro Pirenaico de Biología Experimental, situado en Jaca, donde empezó a trabajar como becario mientras seguía formándose. «Ahí trabajaba cobrando un sueldo de becario que era muy escaso y estudiaba al mismo tiempo por libre Biología en Barcelona», recordó.

«Hacía trabajos como la explotación de vacunas que podría haber en la valle de Ansó, de zoología o de botánica. Tuve la suerte de tener grandes maestros». Sin embargo, «todos mis compañeros saben más de agricultura que yo porque no me dediqué nunca. Una profesión se aprende ejerciéndola. La Universidad te deja unos conocimientos que si tú no empleas…».

Serrat compaginaba su empleo con los estudios universitarios mientras crecía una pasión que poco a poco iba ganando protagonismo: la música. Aunque terminaría convirtiéndose en una de las voces más reconocidas por distintas generaciones, el propio artista asegura que en su familia no había una tradición profesional vinculada al mundo musical. «Yo no tengo ningún antecedente familiar que me relacione con la música. Soy hijo de obreros y campesinos. Pero eso sí, gente que cantaba. Siempre recuerdo a mi familia cantando».

Cuando estudiaba tercero de Biología, Serrat ya había publicado sus dos primeros discos y empezaba a descubrir que el mundo artístico le ofrecía oportunidades cada vez más difíciles de compaginar con su formación académica. «Veía que en el camino de la universidad lo tenía complicado si quería seguir trabajando en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y quería hacer otro vuelo. Entonces empecé a trabajar, a hacer canciones».

Para entonces, Joan Manuel Serrat ya había publicado su tercer disco en catalán, «Cançó de matinada», «que se convirtió en gran éxito, hasta el punto de convertirse en número uno en España. Su carrera musical estaba despegando y el artista tomó entonces una decisión que marcaría una nueva etapa: empezar a cantar también en castellano. «En un momento determinado decido cantar en castellano también, y se produce de alguna manera una… Cuando yo cantaba en catalán en algunos sitios siempre había bronca por cantar en catalán. Cuando pasó lo contrario, también hubo una parte que no estuvo de acuerdo».

Esa elección marcó un antes y un después en su vida y abrió el camino a una carrera que lo convertiría en una figura fundamental de la música española y latinoamericana. A lo largo de las décadas, Serrat ha publicado algunos de los discos más destacados de la música en español y ha dado voz a los versos de poetas como Antonio Machado y Miguel Hernández.

«Prescindir de los viejos es como quemar los libros»

Joan Manuel Serrat se despidió de los escenarios en 2022, pero, a sus 83 años, continúa participando en encuentros, entrevistas y diferentes actos culturales, donde comparte sus reflexiones y experiencias personales sobre el paso del tiempo y la importancia de mantenerse activo durante el envejecimiento.

Durante su participación en el Congreso internacional «¿Un Derecho Civil para las personas mayores? Repensar las instituciones atendiendo a necesidades nuevas» reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de envejecer con dignidad. «Me gusta la vida. Me gusta estar vivo. Y sentirme útil». Asimismo, criticó una sociedad que asocia la vejez con la falta de capacidades y que, en ocasiones, relega a las personas mayores a la soledad. «Pero una sociedad sin solidaridad entre las generaciones es una sociedad empobrecida», advirtió. «Los viejos somos un colectivo que aún tiene mucho que aportar. Que no nos hagan invisibles», reivindicó.