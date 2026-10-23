Joan Manuel Serrat (82 años), sobre su etapa de estudiante: «Trabajé como becario en el CSIC en Jaca, cobrando un sueldo muy escaso»

Joan Manuel Serrat tiene a sus espaldas una de las trayectorias más reconocibles de la música española, pero antes de convertirse en uno de los grandes cantautores en lengua catalana y castellana, su futuro profesional apuntaba en una dirección muy distinta.

El artista estudió para perito agrícola, continuó después su formación en Biología y llegó a trabajar como becario en un centro vinculado al CSIC en Jaca mientras comenzaba a dar sus primeros pasos en la música.

Serrat se retiró de los escenarios en 2022, después de más de medio siglo de carrera, pero sus canciones siguen formando parte de la memoria musical de varias generaciones. Su repertorio mantiene además una presencia constante en las plataformas digitales, en las emisoras de radio y en todo tipo de espacios donde sus composiciones continúan sonando décadas después de haber sido publicadas.

Sin embargo, el éxito estaba lejos de ser evidente cuando comenzó a cantar en los años 60. De hecho, durante su juventud había seguido un camino académico que difícilmente permitía imaginar el lugar que terminaría ocupando en la música. «Yo estudié para perito agrícola y fui premio extraordinario en la primera promoción», recordó el propio Serrat en una entrevista concedida con motivo del Premio Princesa de Asturias de las Artes.

Una formación alejada de los escenarios

Joan Manuel Serrat nació el 27 de diciembre de 1943 en el barrio barcelonés de El Poble-sec. Su formación estuvo marcada inicialmente por los estudios técnicos y científicos. Pasó por la Universidad Laboral de Tarragona, donde cursó el bachillerato laboral superior de tornero, antes de encaminarse hacia la agricultura y, posteriormente, la Biología.

Se había criado en un entorno industrial y su contacto con la agricultura procedía principalmente de los veranos que pasaba en Viana. Aun así, los resultados académicos demostraron que no se trataba de una elección improvisada. Serrat fue premio extraordinario de su promoción de Agricultura, aunque con el paso de los años terminó alejándose por completo de esa profesión.

«La universidad te marca y te deja unos conocimientos», explicó. Sin embargo, también señaló que una profesión se aprende realmente cuando se ejerce. Como él nunca llegó a dedicarse a la agricultura, reconocía que sus antiguos compañeros terminaron sabiendo mucho más sobre aquella disciplina que él.

El trabajo como becario en Jaca

La trayectoria académica de Serrat continuó después por el camino de la Biología. En uno de los momentos más singulares de su juventud llegó a trabajar como becario en el Centro Pirenaico de Biología Experimental de Jaca, mientras estudiaba Biología por libre en Barcelona.

El centro había sido fundado en 1963, apenas unos años antes de que Serrat publicara sus primeras grabaciones. Allí recibió, según sus propias palabras, un sueldo de becario «muy escaso», al mismo tiempo que compaginaba el trabajo con sus estudios.

Aquella experiencia le permitió entrar en contacto con investigadores y profesores universitarios. Serrat recordaba que los propios catedráticos utilizaban los datos obtenidos en el centro pirenaico para sus investigaciones. El joven estudiante participaba en trabajos relacionados con la zoología, la botánica o la explotación ganadera en zonas como el Valle de Arán.

«Tuve la suerte de tener grandes maestros en esa época», señaló al recordar aquellos años. Su paso por el centro fue, por tanto, una etapa importante dentro de una formación científica que acabaría abandonando cuando la música empezó a reclamar cada vez más espacio en su vida.

La música comenzó a abrirse camino

El giro definitivo se produjo mientras aquella carrera científica todavía estaba en marcha. Serrat empezó a frecuentar espacios relacionados con la música y acudió a Radioscope, el programa de Salvador Escamilla en Radio Barcelona. Allí comenzó a presentar sus primeras composiciones y descubrió que aquella afición podía convertirse en algo más.

El cambio no fue inmediato. Durante un tiempo intentó mantener ambas facetas. En tercero de Biología continuaba trabajando como becario en Jaca y estudiando por libre en Barcelona, pero ya había comenzado a cantar y sus primeros trabajos discográficos empezaban a cambiar las expectativas sobre su futuro.

La situación terminó siendo complicada cuando la música empezó a ocupar cada vez más espacio. Serrat ya había publicado varios discos y el tercero, grabado en catalán, se convirtió en un éxito de gran alcance. El disco llegó al número uno en España, una circunstancia que hacía cada vez más difícil compatibilizar sus obligaciones académicas con su creciente actividad artística.

Una decisión que cambió su vida

Serrat terminó decantándose por la música. Aquella elección supuso abandonar una posible carrera científica para iniciar otra que acabaría convirtiéndole en una figura fundamental de la canción de autor.

Con el paso de las décadas, aquel joven que cobraba un modesto sueldo como becario en Jaca se convirtió en uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente.

Su retirada de los escenarios en 2022 puso punto final a una etapa profesional extraordinariamente larga, pero no borró las canciones ni las historias que forman parte de ella. Al recordar sus años de estudiante, Serrat ofrece ahora una perspectiva poco conocida de su juventud: la de un futuro científico que, entre prácticas universitarias, trabajos de investigación y un sueldo de becario, terminó descubriendo que su verdadera vocación estaba en otro lugar.