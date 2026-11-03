Tomás, carnicero con 30 años de experiencia: para ahorrar hay que pedir en la carnicería «la cinta de lomo por un lado, la costilla por otro y el espinazo para caldo»

Ahorrar en la cesta de la compra se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchos hogares españoles. En este contexto, Tomás, carnicero de Terracarnicerías con 30 años de experiencia, ha compartido una recomendación para ahorrar dinero al comprar carne de cerdo. Su consejo se ha hecho viral en redes sociales porque permite aprovechar una misma pieza para obtener diferentes cortes que se pueden utilizar en numerosas recetas.

La carne es uno de los alimentos más importantes para el correcto funcionamiento del organismo, ya que aporta proteínas de alto valor biológico, necesarias para el mantenimiento y la regeneración de los tejidos y el desarrollo muscular. Asimismo, es rica en nutrientes esenciales como el hierro, la vitamina B12 y el zinc. El Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda tomar entre dos y cuatro raciones de carne a la semana.

El truco de un carnicero para comprar carne de cerdo

Tomás recomienda no pedir directamente la cinta de lomo, sino una pieza completa. «Un truco para ahorrar al comprar cinta de lomo es pedir que se prepare un chuletero: se saca la cinta por un lado, la costilla por otro y el espinazo se aprovecha para un caldo», asegura . Para sacar el máximo partido a la carne, «cogemos el trozo entero de chuletas, que lleva sus costillas y lleva la cinta de lomo, y hacemos la siguiente operación», señala.

De esta manera, te llevas a casa, por un lado la cinta de lomo, que puedes preparar «en filetes o en taquitos»; por otro, las costillas, que se pueden cocinar «en trocitos para un guiso»; y, finalmente, el espinazo, que «te vale para un caldo, para una sopa, para cocido».

La recomendación consiste, por tanto, en pedir «un chuletero de cerdo» para que el carnicero separe la cinta de lomo, las costillas y el espinazo. Más allá de ahorrar dinero, este truco permite organizar las comidas de varios días, ya que puedes preparar la cinta de lomo a la plancha, reservar las costillas para un guiso y guardar el espinazo para hacer un caldo casero.

Guiso de cerdo con patatas

#recetafacil #guiso #estofado #cocinafacil ♬ Relaxed (Sped Up) – MC Mablo Dos Paredões @poesiadefogon Cerdo guisado con patatas 🍖🥣 Hoy os traigo un guiso tradicional, de esos que no fallan nunca y gustan a todo el mundo. ¡Una opción brutal para esta época del año! 📝 INGREDIENTES (2 personas): ▪️600g de carne de cerdo para guisar (podéis usar paleta, jamón, aguja, etc..) ▪️100g de guisantes congelados ▪️2 patatas medianas ▪️1 cebolla ▪️100-150g de tomate triturado ▪️1/2 puerro ▪️1 zanahoria ▪️3-4 dientes de ajo ▪️1 vaso de vino tinto ▪️500ml de caldo de carne o agua ▪️1 cdta de pimentón dulce ▪️1 cucharada de hierbas provenzales ▪️2 hojas de laurel ▪️Sal y pimienta al gusto 👨🏻‍🍳 PASO A PASO: 1️⃣ Empezamos salpimentando la carne de cerdo,a doramos muy bien en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva y reservamos. En este mismo aceite pochamos la cebolla, con el puerro la zanahoria y el ajo. 2️⃣ Incorporamos el tomate triturado y sofreímos bien, unos 15 minutos. Si es necesario podemos agregar algo de agua para que no se agarre. Añadimos el pimentón y las hierbas, rehogamos un minuto y vertemos el vino tinto. 3️⃣ Reducimos a fuego alto, reincorporamos la carne y añadimos el líquido. Ponemos también un par de hojitas de laurel para aromatizar. Hervimos a fuego suave con olla tapada hasta que la carne esté tierna. Depende del tipo de corte, pero suele tardar en torno a una hora, o una hora y media. Podemos destapar los últimos minutos si queremos que el caldo reduzca y espese un poco. 4️⃣ Cuando la carne esté tierna añadimos los guisantes congelados, las patatas fritas en trozos de buen tamaño y hervimos unos 5 minutos más. Retiramos del fuego, seamos reposar unos minutos y… ¡a disfrutar! . . . . #cocinaentiktok

Para preparar este guiso de carne de cerdo, primero salpimienta la carne y dórala en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva. Cuando esté bien sellada, retírala y resérvala. En el mismo aceite, pocha la cebolla, el puerro, la zanahoria y los ajos picados. Incorpora el tomate triturado y deja que se sofría durante unos 15 minutos. Después, añade el pimentón dulce y las hierbas provenzales, remueve durante un minuto y vierte el vaso de vino tinto. Deja que el alcohol se evapore a fuego fuerte, vuelve a introducir la carne en la cazuela y agrega el caldo de carne o el agua junto con las hojas de laurel.

A continuación, tapa la cazuela y deja que todo se cocine a fuego suave durante aproximadamente una hora o una hora y media, dependiendo del corte de carne que hayas elegido, hasta que esté bien tierno. Si quieres que la salsa quede más espesa, puedes retirar la tapa durante los últimos minutos para facilitar la evaporación del líquido. Cuando la carne esté prácticamente lista, incorpora los guisantes congelados y las patatas, previamente cortadas en trozos grandes y fritas. Cocina durante unos cinco minutos más, retira del fuego y deja reposar unos minutos antes de servir.