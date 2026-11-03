Primark desata la locura con su colección navideña para el dormitorio: estos textiles suaves y estampados festivos son perfectos para el invierno

Acabamos de estrenar el mes noviembre, y una vez pasado Halloween, era de esperar que Primark comenzara a promocionar su colección navideña que además, ya está disponible en todas sus tiendas. En concreto, destaca la sección de dormitorio para la que este año, vuelve a apostar por estampados muy reconocibles de estas fechas, desde Papá Noel y los árboles hasta el tartán, los lazos o algunos personajes de Disney. La firma irlandesa combina además estos diseños con tejidos pensados para el invierno, como el algodón perchado, los acabados extrasuaves o las fundas polares.

Y no nos olvidamos además de los precios, ya que dentro de la colección, y de la selección que ahora te mostramos, encontramos textiles desde 6 euros y juegos nórdicos por menos de 25, junto a opciones más cálidas para los meses de frío. A esto se suman algunos complementos de invierno que, aunque no sean ropa de cama, encajan bien en un dormitorio más acogedor durante estas semanas. Toma nota entonces, porque estos son diez de los productos que más llaman la atención dentro de la colección de Navidad de Primark para el dormitorio.

Juego nórdico doble Navidad Winnie the Pooh

Winnie the Pooh está de aniversario este año. Celebra 100 años desde la publicación de su primer libro, de modo que tiendas como Primark le dedican colecciones especiales, y no podía dejar de aparecer entre sus propuestas de hogar, con un diseño pensado expresamente para Navidad. El juego nórdico doble Navidad Winnie the Pooh cuesta 23 euros y es una opción algo distinta a los estampados más clásicos de la temporada además de ser de los productos más buscados estos días, en la sección hogar de Primark.

Juego funda nórdica algodón Papá Noel

Papá Noel tampoco podía faltar en esta colección y aparece en este juego de funda nórdica de algodón, disponible desde 11 euros. Es una de las opciones más económicas entre los textiles navideños de Primark y también de las más fáciles de integrar en el dormitorio. Al ser de algodón, puede ser interesante para quienes quieren introducir un estampado festivo sin recurrir necesariamente a un tejido polar o especialmente grueso.

Set de funda nórdica doble de El Cascanueces

El Cascanueces es otro de los motivos tradicionales que Primark ha recuperado para esta temporada. El set de funda nórdica doble de El Cascanueces cuesta 16 euros y se aleja un poco de los dibujos de Papá Noel, árboles o renos que suelen dominar este tipo de colecciones. Puede ser una alternativa interesante para quienes buscan una decoración claramente navideña, pero con un estampado algo diferente y fácil de combinar con cojines o mantas lisas.

Set de funda nórdica doble polar de tartán

El tartán vuelve cada invierno y probablemente sea uno de los estampados que mejor funciona cuando empiezan a bajar las temperaturas. Primark vende este set de funda nórdica doble polar de tartán por 30 euros. Además del diseño de cuadros, lo interesante está en el tejido polar, que le da un carácter mucho más invernal. Y tiene otra ventaja: aunque encaja perfectamente en Navidad, puede seguir utilizándose después de las fiestas aunque debes tener en cuenta que si te gusta, no tardes en ir a por él ya que comienza a estar agotado en muchas tiendas.

Juego nórdico doble algodón perchado árbol

Otra de las propuestas más cálidas es el juego nórdico doble de algodón perchado con árbol, que cuesta 22 euros. En este caso el protagonismo recae en un estampado navideño más discreto, acompañado por un tejido especialmente apropiado para esta época del año. El algodón perchado aporta una sensación más cálida que el algodón convencional y permite vestir la cama para Navidad sin recurrir a diseños demasiado recargados.

Bajera doble navideña de algodón cepillado

No todos los cambios tienen que hacerse en la funda nórdica. Primark también incluye una bajera doble navideña de algodón cepillado por 15 euros, una forma bastante sencilla de introducir un detalle festivo en la ropa de cama sin cambiar el conjunto entero. El algodón cepillado tiene además un tacto más cálido, por lo que encaja especialmente bien durante los meses de invierno. Puede combinarse con fundas lisas para que el estampado quede en un segundo plano.

2 fundas almohada algodón puro flor/lazo

Una de las opciones más económicas de toda la selección es este pack de dos fundas de almohada de algodón puro con estampado de flor y lazo, que cuesta 6 euros. Es una alternativa práctica si no queremos cambiar toda la ropa de cama pero sí introducir algún detalle diferente durante estas semanas.

Set de funda nórdica navideña polar doble

Para quienes priorizan sobre todo la sensación de abrigo, Primark cuenta con este set de funda nórdica navideña polar doble por 30 euros. El propio nombre ya deja claro que está pensado para los meses más fríos, cuando los tejidos suaves y cálidos ganan protagonismo en el dormitorio. Además es de un bonito tono rosado y para que sea más navideña no le puede faltar el estampado de árboles y casitas navideñas.

Bolsa de agua caliente con funda tartán y lazo

Entre los complementos de invierno destaca esta bolsa de agua caliente con funda de tartán y lazo, que cuesta 7 euros. No es un textil de cama como tal, pero sí un accesorio muy ligado a los meses de frío y además mantiene la misma estética navideña que aparece en buena parte de la colección. El tartán y el lazo hacen que pueda dejarse incluso a la vista sobre la cama o en una butaca sin desentonar con el resto de la decoración.

Bolsa de agua caliente navideña de El Grinch

Y por último, Primark también incorpora personajes conocidos en sus pequeños complementos y uno de ellos es El Grinch. La bolsa de agua caliente navideña de El Grinch cuesta 12 euros y aporta un punto más divertido a la colección. Es uno de esos accesorios pensados más para el invierno que para decorar, aunque su diseño permite integrarlo fácilmente en un dormitorio navideño.