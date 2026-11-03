Llegamos al martes y en el caso de Madrid, ya finalizó el puente de Todos los Santos ya que esta comunidad, como otras, decidió mover el festivo del domingo al lunes. Ahora toca volver a la rutina y retomamos trabajo, colegios y desplazamientos diarios, así que muchos conductores tendrán que pasar por el surtidor para repostar. Conozcamos entonces cuál es el precio de la gasolina hoy 3 de noviembre en Madrid.

Y para saber dónde cuesta menos el litro, consultamos el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las propias gasolineras reportan sus precios todos los días, de forma actualizada. Estas son entonces, todas las gasolineras más baratas para repostar a primera hora de hoy en Madrid, tanto en la capital como en los municipios cercanos.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Atento porque estas son a continuación, las gasolineras más baratas que podemos encontrar en Madrid en este martes 3 de noviembre:

Gasolina 95

Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.499 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Travesía de Móstoles, 6. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.509 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.509 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.518 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Petroprix . Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Paraguay, esquina con avenida de América, s/n. Precio: . Gasolinera Valdemoro . Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.529 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Avenida de San Martín de Valdeiglesias, 9. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto Cotos, 25. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: 1.529 €/l .

. Alcorcón. Calle Dublín, 4. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.539 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.549 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . T9 . Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: 1.549 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Miguel Servet, 21. Precio: . T9. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.549 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.639 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.699 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 I . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.769 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . BP San Fernando Puerta de Madrid 365 II . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: 1.769 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 10. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.779 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.779 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Cepsa San Fernando 365 . San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.779 €/l .

. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: . Shell . Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: 1.784 €/l .

. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, s/n. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila, s/n. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.789 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.795 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.799 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.799 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Cepsa Las Arenas 365 . Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.799 €/l .

. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: . Galp . Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Villalba de Guadarrama. Calle Matadero, Carrefour Los Valles, s/n. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparache, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.799 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Shell . Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: 1.804 €/l .

. Getafe. Calle Felipe Calleja, s/n. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.809 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.809 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, s/n. Precio: 1.809 €/l.

Diésel

Las Palmeras . Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: . T9 . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 118. Precio: . Ballenoil . Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 16. Precio: . T9 . Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Calle Tenerías, 50. Precio: . Petroprix . Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Ricardo Tormo, 6. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Rey Pastor, 3. Precio: . Family Energy . Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Isaac Peral, 12. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: . Petroprix . Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: . Plenergy . Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: 1.709 €/l .

. Leganés. Calle Eduardo Torroja, 29. Precio: . Ballenoil . Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: 1.709 €/l .

. Butarque. Calle Ángel Nieto, 2. Precio: . Plenergy . Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: . Ballenoil . Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.709 €/l .

. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: . Gasoelectric Low Cost . Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.718 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: . Ballenoil . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: . Plenergy . Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.719 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . T9 . Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: 1.719 €/l .

. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 31. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.719 €/l .

. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Ballenoil . Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: 1.729 €/l .

. Getafe. Calle Franklin, 1. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.729 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.729 €/l.

Con las listas que tienes arriba, ya sabes dónde repostar hoy, pero si quieres hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal, filtrar por zona y tipo de combustible y ver los resultados en forma de listado o también en forma de mapa, como este que te mostramos a continuación a modo de ejemplo: