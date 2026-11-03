Muere una semana después de su boda Ciara Mageean, campeona de Europa de 1.500 en 2024

El atletismo europeo está de luto. Ciara Mageean, una de las grandes referentes del mediofondo internacional y campeona de Europa de 1.500 metros en Roma en 2024, falleció el pasado domingo a los 34 años después de no poder superar el cáncer que padecía. La noticia ha sido comunicada por su familia, que ha confirmado que la atleta ha muerto rodeada de sus seres queridos después de una larga batalla contra la enfermedad.

Una pérdida que ha provocado una enorme conmoción en el mundo del deporte, especialmente entre quienes siguieron de cerca su trayectoria y su lucha por regresar a la competición. «A las 6:30 de esta mañana, Ciara perdió su batalla contra el cáncer rodeada de sus seres queridos. Hija, hermana, esposa, amiga e inspiración muy querida para muchos. La echaremos mucho de menos», anunció su familia en un emotivo comunicado. La deportista, natural de Portaferry, había hecho público en julio del pasado año que padecía esta enfermedad. Desde entonces había recibido numerosas muestras de apoyo y cariño por parte de compañeros, aficionados y diferentes figuras del atletismo.

Ciara Mageean deja un legado deportivo extraordinario ya que consiguió situarse entre las mejores especialistas europeas de los 1.500 metros. Su mayor éxito llegó en Roma, donde se proclamó campeona de Europa de la distancia, un triunfo que confirmó su condición de referencia del mediofondo. También consiguió una medalla de plata en los Juegos de la Mancomunidad de Birmingham 2022, otro de los grandes hitos de su trayectoria.

Luto por Ciara Mageean

La norirlandesa participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, aunque no pudo estar presente en París 2024 debido a una lesión en el tendón de Aquiles. No era la primera vez que las lesiones se cruzaban en su camino. Una grave dolencia de tobillo ya le había impedido competir en los Juegos de Londres 2012, cuando comenzaba a abrirse paso entre las grandes promesas del atletismo internacional. Sin embargo, después de pasar por el quirófano, consiguió regresar a la élite y demostrar que todavía tenía mucho que ofrecer.

En 2010 fue subcampeona mundial juvenil de 1.500 metros y repitió ese segundo puesto en los Europeos juveniles de 2011. Años después, logró dos medallas de bronce en campeonatos continentales: una en los Europeos al aire libre de Ámsterdam 2016 y otra en los Europeos de pista cubierta de 2019. Además de sus resultados internacionales, Ciara Mageean dejó una importante huella en el atletismo irlandés. Consiguió batir el récord nacional de 1.000 metros que pertenecía a Sonia O’Sullivan, una de las mayores leyendas del deporte de su país y cuya marca llevaba vigente 27 años. Posteriormente también consiguió hacerse con el récord irlandés de 1.500 metros, consolidando todavía más su posición entre las mejores atletas de su generación.

En 2023 estuvo muy cerca de subir al podio mundial al terminar cuarta en la final de los 1.500 metros del Campeonato del Mundo de Budapest. Aquel resultado fue el preludio de su gran consagración continental en Roma. Ahora, su fallecimiento deja un vacío enorme en el atletismo. Y también en su familia, y es que una semana antes se había casado con su marido.