El de Majadahonda está bien pero este mercadillo de Madrid casi nadie lo conoce y tiene las mejores gangas jamás vistas

Los mercadillos son uno de esos planes de fin de semana que en Madrid nunca pasan de moda. El Rastro sigue siendo el más conocido y el de Majadahonda tiene también sus incondicionales, pero existen otras opciones bastante menos famosas en las que merece la pena detenerse, sobre todo si lo que buscamos es ropa barata, accesorios, algún mueble para casa o simplemente pasar la mañana rebuscando entre puestos.

Uno de ellos está precisamente junto a Plaza de Castilla y en los últimos meses ha empezado a llamar bastante la atención en redes sociales. La creadora @pattyvegus es una de las que lo ha enseñado en TikTok y su recorrido da una buena idea de lo que podemos encontrar allí: bolsos de piel, maquillaje, colonias, bufandas, pendientes, pulseras, botas, flores, sofás, tejidos y hasta puestos de Navidad. Todo repartido en un mercadillo con más de 300 puestos y precios que en algunos casos empiezan en apenas un euro.

El de Majadahonda está bien pero éste mercadillo de Madrid casi nadie lo conoce

Aunque se conoce como mercadillo de Plaza de Castilla, en realidad se instala en la Avenida de Asturias, dentro del distrito de Tetuán. Con el tiempo se ha convertido en uno de los mercados dominicales con mayor afluencia de Madrid, aunque todavía hay mucha gente que no lo tiene localizado y suele pensar antes en El Rastro o en otros mercadillos de la Comunidad.

La principal diferencia está en la variedad. No es un mercado dedicado exclusivamente a ropa de segunda mano ni tampoco un espacio centrado en antigüedades. En sus calles se mezclan puestos de moda nueva y usada con bisutería, muebles, electrónica, decoración, textiles y fruta fresca. Eso obliga también a recorrerlo con cierta calma, ya que entre más de 300 puestos es difícil verlo todo en unos minutos y precisamente parte de la gracia está en ir mirando sin buscar necesariamente algo concreto.

En el vídeo que ha compartido @pattyvegus, ella misma reconoce que nunca había visto «un mercadillo tan grande y con tanta variedad de puestos». Y las imágenes no se quedan sólo en ropa sino que aparecen sofás, flores, objetos para casa e incluso algunos puestos navideños.

Ropa desde 1 euro y bisutería a dos por 5

Los precios son seguramente otro de los motivos que explican que el mercadillo esté empezando a circular tanto por TikTok y otras redes. Entre los puestos podemos encontrar prendas nuevas y usadas por cantidades que se mueven aproximadamente entre 1 y 5 euros, además de accesorios y bisutería desde unos 2 euros. @pattyvegus se detiene, por ejemplo, en un puesto lleno de pendientes, pulseras y collares donde algunas piezas cuestan dos por 5 euros. «Superbién de precio», comenta mientras va enseñando parte de lo que tiene delante.

También muestra varios bolsos pequeños de piel, muy en tendencia ahora, bufandas, botas de pelo y un bolso vintage de Burberry que le llama especialmente la atención. Evidentemente, no todos los puestos tienen los mismos precios ni ofrecen el mismo tipo de producto. Como ocurre en cualquier mercadillo, hay que mirar, comparar y rebuscar un poco antes de comprar. Pero es precisamente ahí donde aparecen muchas veces las gangas, especialmente entre la ropa usada, los accesorios o determinadas piezas de decoración.

También hay muebles, flores y decoración

Si sólo pensamos en ropa podemos llevarnos una sorpresa, ya que parte del atractivo de este mercado está en que uno puede empezar mirando una chaqueta y terminar delante de un sofá o de un puesto lleno de flores. En el recorrido de @pattyvegus aparecen también tejidos y diferentes artículos para amueblar o decorar la casa. Y ahora que la Navidad está cada vez más cerca, algunos vendedores han empezado además a incorporar productos propios de estas fechas.

Es esa mezcla la que hace que el paseo resulte menos monótono que en otros mercadillos especializados. Hay puestos en los que merece la pena buscar prendas vintage, otros donde predominan los complementos y algunos en los que el interés está directamente en los muebles o en objetos para casa. Y tampoco hace falta acudir con una compra concreta en mente sino que podemos ir sencillamente a pasar la mañana, mirar y aprovechar si aparece algo interesante a buen precio.

Horario del mercadillo de Plaza de Castilla

El mercadillo de Plaza de Castilla se celebra todos los domingos y festivos de 09:00 a 14:00 horas. Está situado en la Avenida de Asturias, entre la calle San Aquilino y la Vía Límite, en el distrito madrileño de Tetuán. Por su tamaño, lo mejor es acudir con algo de tiempo si queremos recorrer todos los puestos. Llegar por la mañana también permite mirar con más tranquilidad antes de que aumente la afluencia de visitantes. La ubicación es además bastante cómoda para quienes se desplazan en transporte público, ya que Plaza de Castilla es uno de los grandes puntos de conexión de la capital.