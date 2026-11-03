La Policía desaloja a los últimos manifestantes de la acampada de Sol

La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid han desalojado en la madrugada de este martes, 3 de noviembre, la acampada de la Puerta del Sol, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Según fuentes policiales, el desalojo se ha producido en torno a las 03:00 horas y los equipos de limpieza ya están desmontando las tiendas de campaña para trasladarlas a los depósitos municipales. Allí podrán reclamarlas sus propietarios.

En el momento del desalojo, 300 personas se encontraban durmiendo en la acampada, cuya progresiva disolución ya habían anunciado parte de sus organizadores para preparar la huelga general del 11 de noviembre.

Desde la Delegación del Gobierno, dirigida ahora por Pilar Trinidad Núñez, han señalado que el Ejecutivo protegió en un primer momento el derecho fundamental de reunión al concurrir «una finalidad reivindicativa común». Sin embargo, la institución subraya que dicho derecho «no es ilimitado» y que, tras más de un mes de protestas, se ha constatado un «cambio en las circunstancias y naturaleza de la acampada».

Además, recuerdan que las principales organizaciones participantes se retiraron y que un gran número de las pernoctaciones correspondían ya a «personas sin hogar» y «colectivos vulnerables», lo que, sumado a «la existencia de diversos hechos delictivos e incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada», ha generado un «peligro concreto para personas y bienes».

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.