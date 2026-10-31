Los organizadores de la acampada de Sol dicen que «se mudan» para preparar la huelga del 11 de noviembre

Los organizadores de la acampada de la Puerta del Sol han anunciado que abandonarán progresivamente la plaza de Madrid después de más de un mes instalados en ella. Sin embargo, la salida de sus comisiones no supone el fin del movimiento: sus integrantes aseguran que se «mudan» a los barrios para preparar la huelga general convocada por CCOO y UGT contra el PP y Vox para el 11 de noviembre, dos días antes del arranque de la campaña electoral.

La decisión tampoco garantiza que todas las tiendas desaparezcan de Sol. Sobre el terreno, algunos acampados que no pertenecen a las comisiones se niegan a marcharse, lo que ha provocado tensión con quienes sí tienen previsto abandonar la plaza.

Por ahora, la retirada avanza lentamente y apenas se observan movimientos de tiendas. Los integrantes de las comisiones han explicado que su intención es irse poco a poco.

De Sol a los barrios

Las comisiones agrupadas bajo el nombre de Acampada 26S han comunicado que comienzan su traslado a los barrios para convertirse en el denominado Movimiento 26S. Su objetivo, según explican, es organizarse para preparar la huelga general.

En el comunicado reconocen el «desgaste de las fuerzas», pero aseguran que las redes y los vínculos creados durante la ocupación de la plaza continuarán de distintas formas. También sostienen que la decisión de marcharse responde a una percepción compartida y que no ha sido ordenada por ningún órgano de gobierno.

Entre las que consideran sus «victorias», los organizadores citan la convocatoria de elecciones anticipadas, la aprobación de dos reales decretos en materia de vivienda y haber situado el problema de la vivienda en el debate público.

Un grupo se niega a abandonar Sol

La decisión llega después de que la Delegación del Gobierno en Madrid comunicara este lunes a la asesoría legal de la acampada que «podría resultar legítimo ponerle fin» a la concentración.

En la Puerta del Sol ya no permanece ninguna de las comisiones organizadoras salvo la constituida por personas sin hogar. En la plaza, sin embargo, siguen otras personas que no están dispuestas a marcharse, mientras los integrantes de las comisiones preparan una salida gradual.

El anuncio coincide con una jornada en la que Madrid ha reforzado la seguridad ante posibles disturbios y saqueos tras los llamamientos difundidos bajo el nombre de Blocus. Algunos acampados reconocen su miedo ante lo que pueda ocurrir durante las próximas horas.

Más de un mes de acampada

La permanencia de las tiendas frente a la Real Casa de Correos ha enfrentado al Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que han reclamado que se desaloje la plaza. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acudió a la Justicia para pedir la disolución del campamento, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó ordenar la medida cautelar solicitada.

Además, la Comunidad ha denunciado por la vía penal al ex delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por presuntos delitos de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos al no desalojar la acampada.

Los comerciantes de la zona también han reclamado el fin de la ocupación. La Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid ha cifrado en cerca de 25 millones de euros las pérdidas para el comercio de proximidad.

La suciedad acumulada en el entorno del campamento llegó a provocar el cierre temporal de la estación de Metro de Sol. La Comunidad de Madrid alertó entonces de la presencia de orines, excrementos y otros residuos en los accesos de ventilación. La estación reabrió tras las labores de limpieza.