Comerciantes de Sol cifran en 25 millones las pérdidas por la acampada y piden al delegado que ponga «fin» a la situación

El coste para los comercios de la zona de la Puerta del Sol por la acampada del Sindicato de Inquilinos va en aumento. La Confederación de Comercio Especializado de la Comunidad de Madrid (Cocem) ha cifrado en cerca de 25 millones de euros las pérdidas que ha sufrido el comercio de proximidad de la Puerta del Sol debido a la acampada instalada desde hace semanas y ha solicitado al delegado del Gobierno, Francisco Martín, que ponga «fin» a esta «dramática situación» que sobrepasa los límites razonables» para la convivencia.

La organización empresarial, que agrupa a gremios y asociaciones del pequeño comercio de la región, ha advertido en una carta este viernes de que la manifestación está causando «muy serios perjuicios» a todo el comercio de la zona, además de generar condiciones de acceso y de trabajo «lamentables».

«Consideramos que esta situación ha rebasado ampliamente los límites de una reivindicación ciudadana perjudicando los derechos e intereses de muchos ciudadanos que están privados de libertades fundamentales», han denunciado.

Advierten de que el comercio de proximidad de Madrid se encuentra en «una situación crítica que ha supuesto la desaparición de más de 6000 establecimientos en el último año».

«Si a esto se añade lo que está sucediendo no conseguiremos más que acelerar y potenciar la pérdida del más vulnerable de nuestro comercio», han remarcado en la misiva en la que también han añadido que en la acampada se producen «actitudes vandálicas, violentas y conflictos diarios».

Al hilo, consideran que los objetivos de la reivindicación en la Puerta del Sol han quedado «ya expresados» y que los manifestantes han tenido tiempo «más que suficiente» para hacerle llegar sus reivindicaciones a las autoridades competentes.

«No entendemos que se prolongue más tiempo en perjuicio de nuestra ciudad, de nuestro comercio y de la ciudadanía en general», han zanjado.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado también desde hace días a la Delegación del Gobierno que ponga fin a la acampada y ha decidido cerrar la estación de metro de Sol por el riesgo para la salud de empleados y viajeros. El Gobierno de Pedro Sánchez, en cambio, mantiene abierto el servicio de Cercanías en Sol.