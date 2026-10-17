La Comunidad de Madrid reabre la estación de Sol tras concluir la limpieza por la insalubridad de la acampada

La Comunidad de Madrid anuncia la apertura de la estación de Sol luego que se finalizaran las labores de limpieza y que se comprobaran que las «condiciones de seguridad y salud» son óptimas. El pasado viernes, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había anunciado el cierre de la estación por presentar «condiciones de insalubridad» derivadas de la «acumulación de orines, excrementos en los pozos y accesos de ventilación» por parte de los grupos de izquierda radical que continúan ocupando la plaza de Sol con la acampada por la vivienda.

A través de las redes sociales, el consorcio de Metro de Madrid ha informado que, a partir de las 22:00 horas, la estación de Sol queda abierta luego de comprobar «objetiva y documentalmente, con el resultado de los análisis, que las condiciones de seguridad y salud necesarias se han restablecido». Previamente, había comunicado que a las 14:00 horas los equipos de limpieza habían finalizado los trabajos de saneamiento de los pozos y accesos de ventilación, garantizando las óptimas condiciones. Durante el tiempo que se realizaron los trabajos, los trenes no realizaron la parada en la estación.

El pasado viernes a las 12:30 horas, se daba el anuncio por parte de la presidenta madrileña de cerrar las instalaciones de la estación de Metro de Sol debido a la necesidad de «realizar trabajos urgentes de limpieza y seguridad», tras comprobarse la acumulación de excrementos y orines en los pozos y accesos de ventilación. Las imágenes del interior de uno de esos pozos mostraban el fondo cubierto por un líquido turbio y restos de residuos justo debajo de las rejillas que pisan los viandantes.

Por otro lado, el consejero de Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, habría remitido un informe al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, en una carta en la que ha exigido el desalojo inmediato de la acampada. Metro ha reclamado además que se liberen los accesos para poder completar los trabajos de limpieza y desinfección. La compañía ha cifrado en 186.649 euros el perjuicio económico sufrido hasta el miércoles.