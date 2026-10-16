Los operarios del metro comienzan la limpieza de los excrementos de los okupas en la estación de Sol

Los operarios de Metro de Madrid han comenzado este viernes a retirar los excrementos y orines acumulados en los pozos de ventilación de la estación de Sol por la acampada que ocupa la Puerta del Sol desde hace tres semanas. Las imágenes del interior de uno de esos pozos muestran el fondo cubierto por un líquido turbio y restos de residuos justo debajo de las rejillas que pisan los viandantes.

Metro ha comunicado el cierre a través de sus redes sociales: “La estación de Sol cierra para proceder a la limpieza de los pozos de ventilación debido a la acumulación de residuos provocada por la acampada en el exterior”. La clausura se ha hecho efectiva en torno a las 12:30 horas y los trenes de las líneas 1, 2 y 3 han pasado sin detenerse. La estación de Cercanías ha permanecido abierta porque no se han detectado problemas de salubridad en sus instalaciones.

Pasadas las siete de la tarde, un operario ha cortado con una radial la rejilla de uno de los pozos, situada en plena plaza y a escasos metros de las tiendas de campaña, mientras un grupo de acampados observaba la maniobra con mascarillas y cubos en la mano. Al mismo tiempo, trabajadores de la empresa Serveo han limpiado con agua a presión las escaleras de uno de los accesos, acordonado con cinta.

La decisión se apoya en un informe técnico ambiental elaborado por Laboratorios Himalaya, que ha detectado concentraciones de amoníaco de hasta el 80% del valor límite de exposición laboral. Las mediciones más altas se han registrado precisamente en los pozos y pórticos de ventilación, con resultados compatibles con la acumulación y fermentación de orina. El documento advierte de la presencia de gases “altamente tóxicos y neumotóxicos” para el personal encargado de la limpieza. La petición de cerrar la estación ha partido del área de prevención de riesgos laborales de Metro y de los sindicatos.

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha remitido ese informe al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una carta en la que ha exigido el desalojo inmediato de la acampada. La competencia para levantarla corresponde a la Delegación del Gobierno. Metro ha reclamado además que se liberen los accesos para poder completar los trabajos de limpieza y desinfección. La compañía ha cifrado en 186.649 euros el perjuicio económico sufrido hasta el miércoles.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha justificado el cierre “por prevención y por las condiciones de insalubridad que hay dentro” y ha precisado que se mantendrá “mientras duren las labores de limpieza”. En una entrevista en esRadio, Ayuso ha calificado de “mamarrachos” a los acampados, de los que ha dicho que “no trabajan y no pagan impuestos”, y ha lamentado que “no sabe nadie lo que se está sufriendo en el centro de Madrid”.

La acampada, convocada como protesta por el acceso a la vivienda, se instaló en la Puerta del Sol hace 21 días. Pese al cierre de la estación, los acampados han decidido en asamblea mantener la protesta, aunque una parte considerable de los asistentes ha defendido una salida ordenada de la plaza. Al cierre de esta edición, las tiendas de campaña seguían en pie junto a los pozos que los operarios trataban de limpiar.