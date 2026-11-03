Precio de la gasolina

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Dónde es más barato repostar hoy en las principales ciudades andaluzas

Soy mecánico y estos son los trucos para ahorrar combustible ante la subida del precio de la gasolina

El dueño de una cadena de gasolineras sobre como ahorrar en carburante: «A 110 kilómetros hora gastamos menos que a 120»

precio gasolina 3 noviembre Andalucía
Blanca Espada

Una vez finalizado el puente de Todos los Santos, que en Andalucía se disfrutó ya que el festivo se movió al lunes, hoy martes vuelve la rutina y con ella los trayectos al trabajo y a clase. Este es entonces, un buen momento para fijarse en lo que marcan los surtidores y saber cuál es el precio de la gasolina y dónde está más barato el litro hoy 3 de noviembre en algunas de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y como de costumbre, los datos los encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, al que las gasolineras reportan sus precios de forma actualizada y estas son las más baratas para repostar a primera hora de hoy martes.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla, las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.475 €/l.
  • Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.475 €/l.
  • Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.475 €/l.
  • Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.479 €/l.
  • Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.479 €/l.
  • Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.479 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
  • Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.497 €/l.
  • Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.497 €/l.

Gasolina 98

  • Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, s/n, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.699 €/l.
  • Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.699 €/l.
  • Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.739 €/l.
  • Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.739 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.755 €/l.
  • Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
  • Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
  • BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
  • 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
  • Shell. Osuna. Autovía A-92, km 89. Precio: 1.869 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.667 €/l.
  • Estación de Servicio Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.667 €/l.
  • Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, Centro Comercial Almazara Plaza. Precio: 1.679 €/l.
  • Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.679 €/l.
  • Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
  • Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
  • Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.689 €/l.
  • Ballenoil. Sevilla. Avenida San Jerónimo, s/n. Precio: 1.697 €/l.
  • Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.697 €/l.
  • Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.697 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

Si vives en Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:

Gasolina 95

  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.499 €/l.
  • Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
  • Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.549 €/l.
  • Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.549 €/l.
  • Estación de Servicio Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.569 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.599 €/l.
  • Cooperativa Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.615 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.615 €/l.

Gasolina 98

  • BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
  • ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
  • Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.746 €/l.
  • Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.769 €/l.
  • ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.799 €/l.
  • Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización Camino del Lobo 1, parcela 2 del SUNC-TU 24, número 1. Precio: 1.809 €/l.
  • Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelaga, s/n. Precio: 1.809 €/l.
  • Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.825 €/l.
  • Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.825 €/l.
  • Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1. Precio: 1.825 €/l.

Diésel

  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9, 10 y 11, número 9. Precio: 1.699 €/l.
  • Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.699 €/l.
  • Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.699 €/l.
  • BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
  • Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
  • Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
  • Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
  • Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
  • Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
  • Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.749 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga, las gasolineras más baratas son estas que a continuación os mostramos:

Gasolina 95

  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.489 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.509 €/l.
  • Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.519 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.579 €/l.
  • Cooperativa Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.617 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.617 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.617 €/l.
  • Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.617 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.618 €/l.

Gasolina 98

  • Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.669 €/l.
  • ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
  • Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
  • M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
  • Sin rótulo. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.829 €/l.
  • Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.829 €/l.
  • Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.839 €/l.
  • Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.839 €/l.
  • Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.839 €/l.
  • La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

  • Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.659 €/l.
  • Geds. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.679 €/l.
  • Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.679 €/l.
  • Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, 3, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4. Precio: 1.737 €/l.
  • Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
  • Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
  • Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
  • Cooperativa Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
  • Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba, las gasolineras más baratas de hoy martes, son estas:

Gasolina 95

  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.499 €/l.
  • Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.499 €/l.
  • Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.519 €/l.
  • El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.579 €/l.
  • Plenergy. Fernán Núñez. Avenida Juan Carlos I, 30. Precio: 1.595 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
  • Estación de Servicio Aranda. Montoro. Calle Carpio, 23. Precio: 1.610 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.

Gasolina 98

  • Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
  • Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.829 €/l.
  • Estación de Servicio La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.830 €/l.
  • Q8. Córdoba. Carretera de Trassierra, km 0. Precio: 1.839 €/l.
  • Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
  • Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
  • Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.854 €/l.
  • Estación de Servicio El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.855 €/l.
  • Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.
  • Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.859 €/l.

Diésel

  • Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.669 €/l.
  • F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.669 €/l.
  • Geds. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.679 €/l.
  • Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.699 €/l.
  • Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.699 €/l.
  • Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
  • Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
  • Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.753 €/l.
  • El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l.
  • Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 3 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada, las gasolineras más baratas son estas que ahora te mostramos:

Gasolina 95

  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.539 €/l.
  • Minioil. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.548 €/l.
  • Estación de Servicio El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.549 €/l.
  • Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.549 €/l.
  • Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.549 €/l.
  • Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.
  • Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.
  • Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.549 €/l.
  • Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.549 €/l.
  • Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.549 €/l.

Gasolina 98

  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
  • Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.669 €/l.
  • AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
  • A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.739 €/l.
  • Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
  • Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
  • Galp. Pulianas. Carretera Vílchez-Almería, km 0,100. Precio: 1.779 €/l.
  • Estación de Servicio Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.785 €/l.
  • Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.789 €/l.
  • ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

  • Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
  • Estación de Servicio El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
  • Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
  • Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
  • Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.719 €/l.
  • Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.719 €/l.
  • Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
  • Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.719 €/l.
  • Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.719 €/l.
  • Minioil. Peligros. Carretera N-323, km 122. Precio: 1.728 €/l.

Con los listados que ahora tienes arriba, ya sabes dónde repostar pero si quieres consultar en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver precios actualizados y además, en un mapa interactivo como este que vemos ahora, a modo de ejemplo, de Sevilla:

precio gasolina 3 noviembre Andalucía
Mapa de Sevilla y como se ve en el Geoportal. (Foto: Geoportal.gasolineras.es)

 

Lo último en España

Últimas noticias