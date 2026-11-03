La TVE sanchista hace propaganda de la fundación de la hermana del rey de Marruecos mientras Ceuta sigue invadida

Televisión Española, controlada por el Gobierno de Pedro Sánchez, hace propaganda de Marruecos mientras Ceuta sigue invadida tras la avalancha de inmigrantes irregulares procedentes de este país que se produjo los pasados días 30 y 31 de julio.

A través del programa En lengua de signos emitido por La 2 el pasado 24 de octubre, el ente público publicó una especie de publirreportaje de la Fundación Lalla Asma, que atiende a niños y jóvenes con discapacidad auditiva y que lleva el nombre de una hermana de Mohamed VI, rey de Marruecos.

Así, este espacio ensalzó en primer lugar que esta princesa había inaugurado en Rabat la Universidad Lalla Asma, un centro «público» e «inclusivo» donde comparten clase «estudiantes con y sin discapacidad auditiva».

Esta universidad imparte «cursos de audiología, logopedia, interpretación en lengua de signos y otros», describió un rótulo de TVE, que mostró imágenes de la hermana de Mohamed VI visitando el centro. Este complejo cuenta también con «laboratorios para investigaciones y estudios relacionados con la audición», añadió el ente público, ofreciendo recursos de instalaciones con avanzada tecnología.

En segundo lugar, y a continuación, el mismo espacio televisivo promocionó otra iniciativa de la misma Fundación Lalla Asma, en este caso una actuación de su programa denominado Unidos Oímos Mejor. Las imágenes relatan la llegada al aeropuerto de Casablanca, en Marruecos, de diez niños y niñas procedentes de Nairobi (Kenia) y acompañados de sus familiares para someterse a cirugía de implante coclear en el hospital Mohamed V, de Rabat.

«Los especialistas (de este hospital) ya tienen una amplia experiencia: han operado a cientos de niños y niñas, no sólo marroquíes, sino también de otros 21 países de África, Oriente Medio y América Latina», prosigue el vídeo sobre esta sexta campaña de implantes cocleares. El programa incluye la cirugía y la rehabilitación posterior, añade el reportaje emitido por TVE, pero que se ocupa, además, de «la educación y la inclusión social de los pequeños».

«La princesa Asma está comprometida con la ayuda a los menores con discapacidad auditiva. Bajo su impulso, la fundación que lleva su nombre ha ampliado sus medios técnicos y profesionales en los últimos», concluye la voz en off.

3.626 menas en Ceuta

Entretanto, el Gobierno de Ceuta que preside Juan Jesús Vivas (PP) elevó el pasado sábado a 3.626 la cifra de menores inmigrantes no acompañados (menas) acogidos en la ciudad tras las últimas actuaciones policiales desarrolladas en distintas zonas para poder localizarlos y filiarlos.

Todos estos menores están distribuidos en los 22 recursos habilitados: tres estructurales, siete procedentes de anteriores dispositivos y 12 creados desde el pasado mes de agosto.

La presencia de estos menas supone una sobreocupación del 12.400 % que multiplica por 125 veces la capacidad ordinaria del sistema de protección de la ciudad de Ceuta, que debía acoger a 29 de estos menores.

Asimismo, tres meses después de la invasión, según datos del Gobierno de Ceuta, hay unos 7.500 irregulares en los campamentos acondicionados para adultos. A estos números habría que sumar una estimación de entre 3.000 y 4.000 ilegales que permanecerían fuera de los dispositivos de alojamiento, de los cuales entre 400 y 500 serían menores de edad. En cambio, las devoluciones ordinarias han sido «cero», lamentan desde el Ejecutivo ceutí.

Por su parte, el líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, denunció este lunes que todavía permanecen en Ceuta unos 15.000 inmigrantes que entraron ilegamente por la frontera en verano, al tiempo que reprochó al Gobierno de Sánchez que no haya realizado ninguna gestión diplomática con Marruecos para resolver esta situación.

«¿Cómo es posible que todavía haya 15.000 invasores en Ceuta y que el Gobierno haya sido incapaz de sentarse con las autoridades marroquíes y gestionar este asunto? Allí sigue todo igual», manifestó Feijóo en una entrevista en Telecinco recogida por Europa Press.