Mohamed VI impone continuidad en Interior y Exteriores: el mensaje que manda a España tras la crisis de Ceuta

El rey de Marruecos, Mohamed VI, ha presidido este viernes en el Palacio Real de Rabat la ceremonia de nombramiento y toma de juramento del nuevo Gobierno de Marruecos, el primero liderado por una mujer en la historia del país. Fatima El Mansouri, del Partido de la Autenticidad y la Modernidad (PAM), se convierte en jefa del Ejecutivo tras el triunfo de su formación en las elecciones legislativas del 23 de septiembre.

La coalición que la sostiene —PAM, Istiqlal, Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP) y Partido del Progreso y el Socialismo (PPS)— suma 207 escaños, suficientes para la mayoría absoluta.

El monarca ha optado por un gobierno de continuidad en las carteras consideradas de soberanía. Nasser Bourita permanece al frente de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, y Abdelouafi Laftit, muy conocido en España, sigue como ministro del Interior. También se mantienen Justicia (Abdellatif Ouahbi) y Asuntos Islámicos.

Esta continuidad se interpreta como una señal clara hacia España: la política exterior y de control migratorio y fronterizo sigue bajo el control directo del monarca (el Majzén), independientemente del cambio de jefatura de Gobierno. Los expertos en el Magreb destacan que en el futuro inmediato no habrá giros respecto a las relaciones con España; los llamados ministerios de soberanía (Interior, Exteriores, Defensa y Asuntos Religiosos) permanecen bajo la tutela real y actúan como auténticos ejecutores de la visión estratégica de Mohamed VI.

El mensaje de fondo es el mismo que el rey formuló el 9 de octubre de 2026, en su discurso de apertura de la nueva legislatura (su primera intervención pública sobre la crisis de Ceuta de finales de julio, cuando entraron unos 80.000 migrantes):

El principal cambio se produce en Economía y Finanzas, donde entra Fouzi Lekjaa, hasta ahora presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol y ex ministro delegado de Presupuestos. El nuevo gabinete cuenta con 32 miembros (20 ministros y 11 ministros delegados).

La ceremonia de presentación del Gobierno marroquí, de marcado carácter protocolario, se cerró con una fotografía oficial de Mohamed VI junto a todos los miembros del Ejecutivo.