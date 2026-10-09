Mohamed VI rechaza «presiones, chantajes o amenazas» de España cuatro días antes de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla

El rey Mohamed VI de Marruecos ha advertido este viernes en su discurso de apertura del Parlamento que la relación con España es una «elección soberana» y por tanto, no puede supeditarse a ningún tipo de «amenazas» ni «chantajes», denunciando la «instrumentalización» que se ha hecho de lo ocurrido en Ceuta el pasado mes de julio por ciertos «medios políticos» y criticando el retraso en la repatriación de menores. Mohamed VI ha criticado además, la «irresponsabilidad» de políticos en España y ha rechazado «presiones». Las palabras de Mohamed VI se producen cuatro días antes de la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla.

Mohamed VI ha llegado al parlamento acompañado por el príncipe heredero Moulay El Hassan, el príncipe Moulay Rachid y el príncipe Moulay Ahmed. El monarca ha dedicado la parte central de su alocución a las relaciones con España y a la gestión de la inmigración.

Tras reconocer los “importantes avances” de la asociación bilateral en diversos ámbitos, incluida la lucha contra la inmigración irregular, Mohamed VI afirmó que el modelo actual de cooperación migratoria “ha llegado a su límite” o se ha quedado obsoleto, como demuestran las crisis recurrentes.

Ha señalado que esta colaboración se enfrenta a “desafíos importantes vinculados a disposiciones legales obsoletas y decisiones judiciales alejadas de la realidad”. Según el soberano, estas trabas “dificultan la repatriación de los menores y de las personas que usurpan el estatuto de refugiado, y agudizan la ambición de las redes criminales”.

Ante lo que calificó de “declaraciones irresponsables” y “explotación flagrante” por parte de ciertos círculos políticos y mediáticos, el rey ha insist en que la asociación con España “es una elección soberana y un compromiso voluntario” que “nunca será objeto de presión, amenaza ni chantaje”.

Mohamed VI ha anunciado que Marruecos presentará a sus socios un documento con una “visión estratégica clara y práctica” orientada a un nuevo marco de cooperación basado en el desarrollo compartido, la competitividad económica y la estabilidad regional. El discurso también abordó las prioridades de la nueva legislatura, la ambición de Marruecos como potencia económica emergente y la necesidad de equilibrar el crecimiento con una mayor equidad social y territorial.