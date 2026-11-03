Guitarricadelafuente nominado a los Hollywood Music In Media Awards por ‘La bola negra’

Comienza la carrera a los Oscar 2026 y la apuesta española, La bola negra, no para de recibir galardones y nominaciones en todos los festivales y galas. Uno de los protagonistas de la cinta dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, más conocidos como los Javis, Guitarricadelafuente acaba de ser nominado por su tema La nieve a Mejor canción de una película independiente en la próxima edición de los Hollywood Music In Media Awards.

Raül Refree también ha sido nominado a los Hollywood Music in Media Awards por la banda sonora de La bola negra.

No tardaremos mucho en descubrir si los dos músicos españoles ganan este prestigioso galardón, puesto que la ceremonia está prevista para que se celebre el miércoles 18 de noviembre (en España, la madrugada del miércoles 18 al jueves 19).

‘La bola negra’ ya es la película más taquillera del año en España

La bola negra ha sido vista ya por más de cinco millones y medio de espectadores. Tras seis semanas en cartel, la película supera los registros en salas de grandes superproducciones internacionales como Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, y se consagra como la tercera película española más taquillera de todos los tiempos tras superar la marca histórica de Ocho apellidos catalanes en 2015.

El filme ha logrado este hito en un tiempo récord de tan solo 6 semanas en carteleras, en las que se ha mantenido diariamente ocupando el número 1 de la taquilla nacional y manteniéndose en 552 cines de todo el territorio español.

Nominaciones y premios de ‘La bola negra’

Uno de sus primeros grandes éxitos llegó en el Festival de Cannes de 2026, donde compitió por la Palma de Oro y obtuvo el premio a la mejor dirección, compartido por ambos cineastas. También fue candidata a la Queer Palm, reconocimiento que distingue películas con temática LGTBIQ+. Este galardón supuso un importante espaldarazo internacional para la pareja de directores.

La película continuó acumulando reconocimientos en otros certámenes. En el Festival de Cine de Toronto consiguió el People’s Choice Award, mientras que en el Festival de San Sebastián se llevó el Premio del Público Ciudad de Donostia, con una puntuación de 9,4 sobre 10. También obtuvo el premio del público a la mejor película internacional en el Festival de Sídney y el reconocimiento de la audiencia en el Festival de Cine de Santa Fe.

El recorrido estadounidense añadió nuevos reconocimientos. En el Hamptons International Film Festival consiguió el Golden Starfish Award al mejor largometraje de ficción, mientras que en el Middleburg Film Festival obtuvo el Premio del Público a la mejor película internacional. En este último certamen, Guitarricadelafuente recibió además el International Spotlight Award por su debut interpretativo. También fue distinguido con el Discovery Award del SCAD Savannah Film Festival. La cinta sumó otro reconocimiento en el Festival Internacional de Cine de Busan, donde ganó el premio del público de la sección Flash Forward.

Los Javis también recibieron el Director Award en la celebración de los Critics Choice Awards dedicada al cine y la televisión latinos. Además, La bola negra fue reconocida con el Gotham Vanguard Tribute, un homenaje colectivo a sus directores y reparto.

La película figura en los Gotham Awards 2026, donde opta al Premio del Público y Guitarricadelafuente compite como intérprete revelación. También ha recibido candidaturas al Golden Frog de Camerimage, al premio Krzysztof Kieslowski del Festival de Denver, al galardón internacional del Festival de Jerusalén y al Sebastiane del Festival de San Sebastián.

No olvidemos que La bola negra también ha sido elegida para representar a España como mejor película de habla no inglesa en los Oscar, aunque la prensa especializada y las casas de apuestas de EEUU creen que podría estar nominada en las categorías más importantes.