Los Javis y el elenco de ‘La bola negra’ se codean con la élite de Hollywood: sus momentos con Kim Kardashian y Taylor Swift en la Academy Museum Gala

La bola negra se ha convertido en todo un fenómeno y Los Javis están aprovechando el tirón internacional de la película para hacerse un hueco en Hollywood. El filme se ha situado entre los títulos que suenan con fuerza en la carrera hacia los Oscar, donde aspira a hacerse con varias candidaturas. Mientras crece la expectación en torno a su proyecto, Javier Calvo y Javier Ambrossi continúan exprimiendo su estancia en Los Ángeles, donde han asistido a una de las citas más codiciadas de la temporada: la Academy Museum Gala.

La velada ha reunido a algunas de las grandes estrellas del panorama internacional, entre ellas Taylor Swift, Kim Kardashian o Pamela Anderson. Los creadores de títulos tan reconocidos como La Mesías o Paquita Salas no han acudido solos. Junto a ellos han posado algunos de los protagonistas de La bola negra, como Guitarricadelafuente, Carlos González, Miguel Bernardeau y Milo Quifes. Una imagen de equipo con la que el proyecto refuerza su presencia en una industria en la que cada aparición cuenta, especialmente cuando los Oscar empiezan a asomar en el horizonte.

Esta escapada profesional también ha situado a Los Javis en el centro de la conversación. Hace unas semanas, ambos mostraron su apoyo a la acampada de la Puerta del Sol desde Beverly Hills, en una imagen que contrastaba con la comodidad y el lujo de su estancia en Los Ángeles. Ahora, su presencia en uno de los eventos más destacados de Hollywood vuelve a poner el foco sobre ellos y sobre una película que aspira a dar el salto definitivo al circuito internacional de premios.

Las redes sociales han sido el mejor escaparate de la noche. Carlos González ha compartido una fotografía junto a Taylor Swift, una de las grandes protagonistas del evento. La imagen no ha tardado en despertar comentarios y teorías entre los usuarios, que han especulado con la posibilidad de que la cantante y Guitarricadelafuente puedan coincidir en una futura carrera por el Oscar a mejor canción original. También ha circulado un vídeo en el que la artista interpreta su éxito Love Story, mientras varios miembros del reparto cantan y corean la letra.

Otra de las imágenes que ha llamado la atención es la de Javier Ambrossi junto a Kim Kardashian. La empresaria y estrella televisiva se prepara para el estreno de la segunda temporada de Todas las de la ley, la ficción de Hulu y Disney+ en la que participa como actriz. El encuentro añade otro nombre de peso al álbum de una noche que ha permitido a Los Javis y al equipo de La bola negra compartir espacio con algunas de las figuras más reconocidas del entretenimiento estadounidense.

Más allá de las fotografías y los encuentros, la presencia en este tipo de citas supone una oportunidad para aumentar la visibilidad de la película fuera de España. Con la carrera hacia los Oscar en el horizonte, Los Javis continúan ganando presencia en Hollywood mientras La bola negra busca convertir las expectativas en candidaturas.